تحديث iOS 16.5.1 التالي – ماذا سيقدم للآيفون؟

بعد الإعلان عن نظام iOS 17 الأسبوع الماضي، يبدو أن شركة ابل تستعد من أجل طرح تحديث iOS 16.5.1 الفرعي على أجهزة الايفون خلال وقت قريب. من المتوقع أن يكون تحديث iOS 16.5.1 متاح في وقت ما خلال الأسبوع الجاري أو اعتبارًا من الأسبوع القادم على أقصى تقدير.

ما الذي يجلبه تحديث iOS 16.5.1 للايفون؟

بطبيعة الحال يُستهدف من التحديثات الفرعية إما توفير بعض الإصلاحات للمشاكل التي تم العثور عليها في النظام أو مشاكل عدم التوافق مع تطبيقات الطرف الثالث أو بعض التحسينات التي تساعد على استقرار النظام فضلاً عن التصحيحات اللازمة لعلاج الثغرات الأمنية والتصدي للتهديدات الخطيرة.

ولكن من غير المتوقع أن نشهد أي ميزات جديدة مُثيرة للإعجاب في التحديث الفرعي. بدلاً من ذلك، قد يتم إصلاح مشكلة عدم القدرة على تشغيل محوّل الكاميرا Lightning-to-USB الخاص بشركة ابل بشكل صحيح مع أجهزة الايفون حيث أبلغ عدد كبير من المستخدمين عن توقف المحوّل على أجهزة الايفون الخاصة بهم بمجرد الترقية إلى نظام iOS 16.5.

ومع ذلك، فلقد صرحت ابل بأن المشكلة تم حلها بالفعل على تحديث 16.6 التجريبي الشهر الماضي. وبالتالي، جميع المؤشرات تشير إلى احتمالية إصلاح هذا الخلل بشكل نهائي على تحديث iOS 16.5.1 التالي.

طرحت ابل الإصدار التجريبي الأول من نظام iOS 17 خلال مؤتمر WWDC 2023 الأسبوع الماضي. ولكن عادةً ما تستهدف الإصدارات التجريبية المطورين أكثر من المستخدمين العاديين من أجل منح المطورين القدرة على تحسين تطبيقاتهم الخاصة للتوافق مع الإصدار النهائي من النظام عندما يحين موعد إطلاقه بشكل رسمي.

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ومع ذلك، تمكن عدد كبير من المستخدمين المشتركين في البرنامج التجريبي من الترقية إلى نظام iOS 17، وفي حال كنت واحداً من المشتركين في البرنامج فيمكنك التحقق من تقرير كيفية تثبيت تحديث iOS 17 التجريبي على هاتفك الآن!

ولكننا نوصي عدم التسرع والترقية إلى النظام الجديد نظراً لأنه ما زال غير مستقر ومناسب للاستخدام العادي. سيتم طرح الإصدار النهائي من النظام في وقت لاحق من العام الجاري، وربما في وقت مبكر من الشهر المقبل.

أما بالنسبة لهواتف الايفون المؤهلة للحصول على النظام الجديد فإن جميع هواتف الايفون ابتداءً من iPhone XS والأحدث منه ستحصل على التحديث في الوقت المناسب حيث أنهت ابل الدعم لكل من iPhone 8 و iPhone 8 Plus و iPhone X مما يعني أنها لن تحصل على النظام الجديد.