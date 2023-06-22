هاتف Redmi K60 Ultra بسرعة شحن 210 وات على بُعد أيام قليلة

كشف أحد المُسربين الصينين المُطلعين على أخبار صناعة الهواتف الذكية الصينية بعض المعلومات المُثيرة للاهتمام حول هاتف شاومي التالي Redmi K60 Ultra والذي من المتوقع أن يصل في وقت ما خلال شهر يوليو القادم.

وغني عن القول، لقد أثار هذا الإعلان اهتمام المتحمسين والمُخلصين للعلامة التجارية الصينية التابعة لشركة شاومي والذين ينظرون ظهور الهاتف بفارغ الصبر.

هاتف Redmi K60 Ultra بسرعة شحن 210 وات

بحسب التسريب، فعلى الأرجح سيأتي هاتف Redmi K60 Ultra مزوداً بمعالج Dimensity 9200 Soc من شركة ميديا تيك. هذا هو أفضل وأقوى معالج من شركة ميديا تيك حتى هذه اللحظة.

ولكن الخبر الأكثر إثارة للإعجاب هو أن الهاتف سيدعم تقنية الشحن السلكي فائق السرعة بقوة 210 وات ليكون أول هاتف في العالم مُسجلاً أعلى سرعة شحن على الإطلاق. باختصار شديد، سيتمكن المستخدمين من شحن هواتفهم بسرعة البرق.

في واقع الأمر، هي ليست المرة الأولى التي نسمع فيها بعض الأخبار عن هاتف Redmi K60 Ultra. لقد رأينا بعض التسريبات السابقة ومن نفس مصدر التسريب الذي تنبأ بأن الهاتف قادم بالفعل في النصف الثاني من عام 2023 الجاري.

من المحتمل أن يقدم هاتف Redmi k60 Ultra أداء مماثل لجميع الهواتف الذكية الرائدة التي تعمل بواسطة معالج Snapdragon 8 Gen 2 أمثال سلسلة شاومي 13 وسلسلة جالكسي S23.

الجدير بذكره أن مُسرب هذه الأخبار يتمتع بسجل حافل من التسريبات التي الدقيقة حول هواتف شركة شاومي. على سبيل المثال لا الحصر، كان مصدر هذا التسريب هو أول شخص يتنبأ بمواصفات وموعد إطلاق هاتف شاومي 13 ألترا في الأسواق العالمية خلال شهر والذي تم الإعلان عنه في أبريل الماضي. أيضاً كان هذا هو نفس الشخص صاحب مصدر جميع التسريبات حول جهاز شاومي باد 6 – Xiaomi Pad 6.

هذه مؤشرات قوية تشير إلى احتمالية دقة جميع التفاصيل التي ذكرها حول هاتف Redmi K60 Ultra. على كل حال، إن أكثر المواصفات إثارة للإعجاب في الهاتف هي قدرات الشحن السريع فضلاً عن قدرات شريحة المعالجة الأكثر من رائعة.

ولكن الأكثر أهمية من كل ذلك بالنسبة لنا نحن كمستخدمين هو أنه من المتوقع أن يأتي الهاتف بسعر مٌخفض موازي لسعر العديد من هواتف الفئة المتوسطة.