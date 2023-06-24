تحديث One UI 6 – هواتف سامسونج التالية لن تحصل على أندرويد 14

تتمتع هواتف جالكسي بأفضل دعم برمجي لنظام أندرويد على الإطلاق، ولكن حتماً ولابد أن يأتي اليوم الذي تفقد فيه بعض الهواتف دعمها من الشركة.

ومع اقترابنا من تحديث One UI 6، بدأ العديد من مالكي أجهزة جالكسي القديمة في التساؤل مما إذا كانت هواتفهم ستكون مؤهلة للحصول على التحديث الجديد. وفي هذا التقرير سوف نوضح لكم مجموعة هواتف سامسونج التي لن تحصل على تحديث One UI 6.

بالحديث عن تحديث One UI 6، فإن جميع التقارير تشير إلى أن سامسونج تخطط لطرح التحديث قبل نهاية العام الجاري. من المتوقع أن يكون هذا في وقت ما خلال شهر يوليو القادم. هذا بناءً على الشائعات، وإذا كان هذا صحيحاً، فهذا يعني أن التحديث سيأتي مبكراً عن موعدة المُعتاد.

من المُرجح أن يكون هذا هو نفس الوقت المتزامن مع حديث Galaxy Unpacked الثاني هذا العام والذي سيتم الكشف خلاله عن أجهزة سامسونج الجديدة، بما في ذلك هواتف الجيل الخامس القابلة للطي.

من المحتمل أن يشهد الحدث الإعلان عن الأجهزة الجديدة جنباً إلى جنب مع التحديث البرمجي الجديد. إذا حدث الأمر بهذا الشكل، فقد يكون الأمر مشابهاً لما يحدث مع شركة جوجل بالضبط حيث تتعمد جوجل دائماً الإعلان عن التحديث التجريبي خلال مؤتمر Google I/O السنوي.

هواتف سامسونج التالية لن تحصل على تحديث One UI 6

العديد من هواتف جالكسي ستكون مؤهلة للحصول على تحديث One UI 6، ولكن في نفس الوقت، لا يزال هناك عدد لا بأس به من الهواتف التي ستفقد دعمها وبشكل نهائي، وسيكون أندرويد 13 هو آخر نظام أندرويد من أجلها.

بالنسبة لهواتف جالكسي S، فمن المتوقع ألا يحصل جالكسي S10 Lite و جالكسي S20 FE و سلسلة جالكسي S20 على التحديث الجديد.

أما بالنسبة لعائلة جالكسي Note، فلن يحصل جالكسي Note 20 و جالكسي Note 20 ألترا على التحديث القادم أيضاً.

وبالنسبة لهواتف الشركة القابلة للطي، فإن الهواتف الوحيدة التي ستفقد دعمها هي جالكسي زد فليب الجيل الأول و جالكسي زد فولد 2.

أيضاً من المتوقع أن يتوقف الدعم عن بعض أجهزة الشركة اللوحية بما في ذلك جالكسي Tab A8 و جالكسي Tab A7 Lite و جالكسي Tab A6 Lite إصدار عام 2020 و جالكسي Tab S7 و جالكسي Tab S7 بلس.

أيضاً هذا هو الوقت الذي من المفترض أن ينتهي فيه الدعم عن كل من جالكسي A22 وجالكسي A32 وجالكسي A51 وجالكسي A71.

على الرغم من أن الأجهزة السابق ذكرها لن تحصل على النظام الجديد، ولكن لا تقلق، ستستمر سامسونج في تقديم التصحيحات الأمنية من أجلها لفترة زمنية أطول.