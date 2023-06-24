ميزة Screen Distance في تحديث iOS 17 – كيف تُفيد المستخدم؟

سوف يتم طرح الإصدار النهائي من نظام iOS 17 في وقت لاحق من العام الجاري. وسنحصل معه على ميزة جديدة مُثيرة للإعجاب من أجل تخفيف إجهاد العين الناتج عن اقتراب الهاتف من العين لفترات زمنية طويلة.

خلال السنوات الماضية، قدمت ابل العديد من الميزات المُفيدة التي تهتم بسلامة عين المستخدم، وتقليل الإجهاد والإرهاق الناجم عن استخدام الهاتف لفترات طويلة وخاصة في الغُرف المظلمة. إحدى أبرز تلك الميزات تشتمل على Night Shift و True Tone وميزة Dark Mode المُتعارف عليها باسم الوضع المُظلم.

هذه الميزات تحاول تقليل حدة المخاطر المترتبة على الضوء الأزرق، وتخفيف آلام العين نتيجة السطوع المرتفع للتطبيقات، وذلك عن طريق تقليل الأطوال الموجية للإضاءة الزرقاء، وضبط سطوع التطبيقات، وتحسين المظهر الطبيعي للشاشة بما يتوافق مع ظروف الإضاءة المحيطة.

ما هي ميزة Screen Distance في نظام iOS 17؟

بالنسبة لتحديث iOS 17 التجريبي، تم العثور على ميزة جديدة باسم Screen Distance، والتي تعني بالعربية “مسافة الشاشة“. من خلالها سيبدأ الهاتف في إرسال تنبيهات للمستخدم إذا ما تم استخدام الهاتف على مقربة من العين لفترات طويلة.

بحسب توضيح ابل لميزة Screen Distance، فإن الهدف الرئيسي منها هو تخفيف آلام العين، والحد من الإجهاد، وحماية عين الأطفال من مشكلة قصر النظر وخاصة الذين يستخدمون أجهزة ابل بشكل متكرر.

هذه الميزة الاختيارية ستوصي المستخدمين بضرورة حمل الهاتف على مسافة تبعد 40 إلى 45 سم على الأقل، أي ما يعادل 16 إلى 18 إنش.

عند تفعيل ميزة “مسافة الشاشة” في الايفون، سيصدر الهاتف تحذير في حالة اقتراب الشاشة من عين المستخدم أكثر من اللازم (مسافة تقل عن 30 سم)، وسيكون التحذير على شكل إشعار برسالة منبثقة بعنوان “الايفون قريب جداً منك“.

ومع ذلك، بمجرد أن تبدأ في إبعاد الهاتف عن عينك إلى المسافة الموصي بها، فسوف يظهر على الشاشة علامة تحقق بعنوان “متابعة” ويمكنك النقر عليها من أجل استئناف استخدامك للهاتف بشكل طبيعي.

بالإضافة إلى الإشعارات التحذيرية التي تبثها ميزة Screen Distance على شاشة الايفون، فسوف تعرض لك الميزة أيضاً رسالة تقول: “أنه من الأفضل الحفاظ على مسافة ذراع تفصل بينك وبين الهاتف لحماية بصرك“.

كيفية تفعيل ميزة مسافة الشاشة في تحديث iOS 17

إذا كنت من سعداء الحظ الأوائل الذين يحظون بتجربة تحديث iOS 17 التجريبي في الوقت الحالي، فيمكنك تفعيل ميزة Screen Distance باتباع الخطوات التالية:

قم بفتح تطبيق الإعدادات ثم قم بالنقر فوق خيار وقت الشاشة “Screen Time”.

ومن أسفل خيار “Limit Usage” انقر فوق ميزة “Screen Distance”.

ستخوض في بعض النوافذ التي تشرح لك ما هي ميزة Screen Distance وأهميها…. إلى آخره.

استمر بالنقر فوق زر “Continue” ثم في النهاية انقر فوق تبويب “Turn On Screen Distance”.

ستكون ميزة “مسافة الشاشة” متاحة لجميع مستخدمي الايفون بدءًا من iPhone XS وحتى سلسلة iPhone 14 بمجرد إطلاق الإصدار النهائي من نظام iOS 17.