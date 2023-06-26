ابل تُطلق تحديث iOS 16.5.1 لإصلاح بعض المشاكل

أطلقت ابل تحديث iOS 16.5.1 بالإضافة إلى iPad OS 16.5.1 و mac OS Ventura 13.4.1 و WatchOS 9.5.2. هذا عدد لا بأس من التحديثات الجديدة. ولكن حتى الآن، ما من معلومات متوفرة حول تحديث iOS 17 التجريبي الثاني الذي ينتظره العديد من مستخدمي الايفون بسبب مشكلة استنزاف البطارية في التحديث الأول.

أهم مميزات تحديث iOS 16.5.1

بالنسبة لتحديث iOS 16.5.1 فهو مجرد تحديث فرعي لإصلاح بعض المشاكل والأخطاء العرضية. يبلغ حجم التحديث 183 ميجابايت فقط، مشتملاً على بعض التصحيحات الأمنية وإصلاح مشكلة محول Lightning to USB3 Camera.

وبالتالي، هذا التحديث الصغير يستهدف فقط أولئك الأشخاص الذين لم يتمكنوا من القفز إلى تحديث iOS 17 التجريبي حتى الآن. كل ما عليك فعله هو الانتقال إلى الإعدادات>عام>تحديث البرامج والبدء في عملية التحديث.

قد تواجه تأخير زمني في عملية التحديث على جهازك الايفون أو الآيباد نتيجة الضغط الشديد على خوادم الشركة في الوقت الحالي.

ويبدو أن هذا الإصدار لا يحتوي على أي شيء مثير للاهتمام سوى إصلاح مشكلة محول الكاميرا والذي عادةً ما يتم استخدامه من أجل نقل الصور من الكاميرات الرقمية إلى أجهزة الايفون والآيباد. تم رصد المشكلة في مايو الماضي بمجرد طرح تحديث iOS 16.5 واليوم أصبح الحل متاح مع تحديث iOS 16.5.1.

تحديث iOS 17 التجريبي الثاني بات وشيكاً

بتنا نقترب تدريجياً من التحديث التجريبي الثاني Beta 2 من نظام iOS 17. وهناك العديد من المُسربين على موقع تويتر الذين يتنبؤون بإطلاق التحديث في أي وقت خلال الأيام القليلة القادمة.

من المتوقع أيضاً أن يتم طرح إصدار تجريبي عام للجمهور من نظام iOS 17 خلال الشهر القادم. بالنسبة لمن تمكن من تحديث هاتفه بإصدار Beta الأول الخاص بالمطورين، فلقد كانت هنالك حالة عامة من الرضا والسعادة بفضل استقرار أداء النظام إلى حد كبير.

ومع ذلك، لم يكن الجميع سعداء الحظ، وكلما زادت وتيرة استخدامك للنظام، كلما تمكنت من العثور على بعض الأخطاء هنا وهناك. وواحدة من المشاكل التي واجهت البعض هي مشكلة عمر البطارية القصير.

فوجئ عددًا كبيراً من المستخدمين أنهم أصبحوا مُضطرين على شحن هواتفهم (iPhone 14) والتي لا تزال جديدة نسبياً عدة مرات يومياً.

على كل حال، لا يزال أمامنا الكثير من الوقت قبل أن يتم طرح الإصدار النهائي من iOS 17 في سبتمبر القادم. ستكون هذه الفترة مليئة بالتحديثات التجارية والتي قد يصل عددها إلى أربعة تحديثات. نأمل فقط أن يتم إصلاح مشكلة استنزاف البطارية بأسرع وقت ممكن.