ضيوف الرحمن يتوافدون على مشعر منى لقضاء يوم التروية

بدأ توافد الحجاج إلى مشعر منى، غربي السعودية، مساء الأحد، لقضاء يوم التروية وهو أول مناسك الحج الإثنين والتي تستمر على مدار 6 أيام.

وبثت القناة الإخبارية السعودية لقطات مباشرة لطواف القدوم الذي أداه الحجاج حول الكعبة المشرفة بمكة المكرمة غربي المملكة، مشيرة إلى «امتلاء صحف المطاف بالحجاج».

ويتوجه حجاج بيت الله الحرام اليوم الإثنين إلى صعيد منى لقضاء يوم التروية اقتداء بسنة رسول الإسلام محمد «صلى الله عليه وسلم»، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية «واس».

ويردد الحجاج في يوم التروية، تلبية الحج وهي: «لبَّيْك اللهم لبَّيْك، لبَّيْك لا شريك لك لبَّيْك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك»، ويصلون الظهر والعصر والمغرب والعشاء قصرا بدون جمع.

ويقع مشعر منى بين مكة المكرمة ومشعر مزدلفة على بُعد سبعة كيلو مترات شمال شرق المسجد الحرام، وهو وادٍ تحيط به الجبال، ولا يُسكن إلا مدة الحج، وفق معلومات أوردتها «واس».

ويقضي الحاج بمِنَى يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة ويستحب فيه المبيت تأسيا واتباعاً لسنة النبي محمد «صلى الله عليه وسلم»، وسمي يوم التروية لأن الناس كانوا يرتوون فيه من الماء، ويحملون منه ما يحتاجون إليه.

ويعود الحجاج إلى مِنَى صبيحة اليوم العاشر من ذي الحجة «بعد وقوفهم على صعيد عرفات الطاهر، يوم التاسع من شهر ذي الحجة»، ويقضون في مِنَى أيام التشريق الثلاثة لرمي الجمرات «الأربعاء والخميس والجمعة».

