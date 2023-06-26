سامسونج تُطلق تطبيق Galaxy Enhance-X لتحرير الصور بالذكاء الاصطناعي – تعرف عليه

طرحت سامسونج تطبيق Galaxy Enhance-X لتحسين الصور بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي. التطبيق الجديد متاح حالياً لأغلب هواتف جالكسي S الرائدة ومتوسطة التكلفة على متجر Galaxy Store.

تشتمل قائمة الهواتف المدعومة من التطبيق في الوقت الحالي على كل من الآتي:

سلسلة جالكسي S22

سلسلة جالكسي S21

هاتف جالكسي S21 FE

سلسلة جالكسي S20

هاتف جالكسي S20 FE

سلسلة جالكسي Note 20

هاتف جالكسي زد فولد 4

هاتف جالكسي زد فولد 5

هاتف جالكسي زد فولد 3

هاتف جالكسي زد فليب 3

هاتف جالكسي زد فولد 2

هاتف جالكسي زد فليب الأصلي

هاتف جالكسي زد فليب إصدار 5G

من المتوقع أن تُصدر سامسونج التطبيق لبعض هواتفها متوسطة المدى الأخرى من فئة جالكسي A وجالكسي M فضلاً عن أجهزة الشركة اللوحية.

سامسونج تطرح تطبيق Galaxy Enhance-X بشكل نهائي

تطبيق Galaxy Enhance-X من شركة سامسونج هو عبارة عن محرر صور احترافي لأجهزة جالكسي، مدعوماً بتقنيات AI. وكانت قد أطلقت الشركة هذا التطبيق في شهر يوليو من العام الماضي، ولكنه ظل على هيئة إصدار تجريبي لهواتف جالكسي S22.

المشكلة التي واجهت مالكي سلسلة جالكسي S22 هي أن التطبيق كان يفتقر لدعم نظام أندرويد 13، ولم يُكن مُقدر له أن يصل إلى المرحلة النهاية من الاستقرار طوال الفترة السابقة.

بعد عدة شهور، أطلقت الشركة إصداراً عاماً من التطبيق لهواتف جالكسي S23 في أبريل الماضي، ووعدت بتوفير الدعم الكامل لسلسلة جالكسي S22 في شهر يونيو.

وللإيفاء بوعودها، التطبيق أصبح متاح بالفعل حالياً لثلاثي سلسلة جالكسي S23. بالإضافة إلى سلسلة جالكسي S22، ووصل التطبيق تقريباً إلى جميع هواتف جالكسي S الرئيسية.

التطبيق متوفر لأي من هواتف جالكسي S التي تعمل بإصدار واجهة One UI 5.1 ومتاح على متجر جالكسي للتنزيل عبر هذا الرابط.

يمنح تطبيق Galaxy Enhance-X مالكي أجهزة جالكسي بعض اللمسات السحرية لتحسين صورهم وإصلاح عيوبها بنقرات معدودة، وإذا كان هناك من يستحق الشكر والتقدير فهي تقنيات الذكاء الاصطناعي.

من مميزات التطبيق أنه قادر على إصلاح الصور القديمة وتلوينها ومعالجة تشوهات وضبابية الصور دون بذل أي جهد. كما أنه يوفر خاصية المعاينة قبل وبعد تطبيق المرشحات وفلاتر التصحيح.

من ضمن ميزاته الأخرى أنه يدعم ضبط مستويات HDR وحدة السطوع والتباين والظلال والمزيد من العناصر الأخرى تلقائياً أو يدوياً.

لا نعلم مما إذا كان التطبيق يدعم اللغة العربية أم لا نظراً لأنه لم يتسنى لنا تجربته حتى الآن. ولكن من ضمن الميزات التي ستصادفها تشتمل على كل من الآتي: Fix Noise و Fix Blur و Fix Moire و Remove Reflection و Remove Shadows و Portrait Mode و Upscale و Face Mode والعديد من الميزات الأخرى.

يُقال أن التطبيق قد يصل إلى جميع هواتف جالكسي القديمة طالما كانت تعمل بإصدار One UI 2.5 المستند إلى نظام أندرويد 10، ويزن حجم التطبيق 135 ميجابايت.