حدث Galaxy Unpacked التالي – كل ما ستُعلن عنه سامسونج خلال المؤتمر!

سامسونج لديها خطط رائعة من أجل حدث Galaxy Unpacked القادم والمتوقع أن يُعقد يوم 27 من شهر يوليو القادم. هذا هو مؤتمر Galaxy Unpacked الثاني للشركة خلال نفس العام، حيث تم الإعلان عن سلسلة جالكسي S23 في المؤتمر الأول من فبراير الماضي.

على الرغم من أنه لا يزال هناك متسع من الوقت أمامنا حتى يحين موعد الحدث التالي، إلا أن وتيرة تسريبات الأجهزة التي يُشاع ظهورها خلال الحديث بدأت في الزيادة خلال الأيام الماضية.

ومؤخراً، تم تسريب مجموعة من العروض الصحفية الرسمية لبعض الأجهزة التي سيتم كشف النقاب عنها في المؤتمر، ولعل أبرزها هواتف الجيل الخامس القابلة للطي.

هواتف الجيل الخامس القابلة للطي ستكون نجم الحدث

تم التأكيد على أن هاتف جالكسي زد فليب 5 سيأتي بشاشة عرض ثانوية كبيرة كي تكون منافسة لشاشة الغطاء الكبيرة على هاتف موتورولا راز 40 ألترا.

بالتأكيد سيتم تجهيز هاتف جالكسي زد فليب 5 بمعالج Snapdragon 8 Gen 2 SoC ولكننا لسنا متأكدين مما إذا كان الهاتف سيأتي بنفس إصدار المعالج مكسور السرعة “For Galaxy” أم سيشتمل على الإصدار الأصلي.

يُقال أيضاً أن الهاتف سيمتاز بتصنيف IP57 لمقاومة الماء والغبار، وكاميرا أساسية بدقة 12 ميجابكسل ومفصلة جديدة تعتمد على تقنية مفصلة قطرة الماء.

ومع ذلك، من المتوقع أن يسرق هاتف جالكسي زد فولد 5 الأضواء من شقيقه الصدفي. ولكن من خلال العروض الصحفية المسربة يبدو أن الإصدار الجديد سيمتاز بنفس تصميم جالكسي زد فولد 4.

للأسف العروض الصحفية المُسربة لا تمنحنا فكرة شاملة عن تصميمات الهواتف. ولكن بحسب التسريبات، جميعنا نتوقع تقنية مفصلة جديدة للحد من مشكلة تجاعيد الشاشة عن طريق تقليل مساحة الفجوة بين نصفي الهاتف. أيضاً سيتم تجهيز الهاتف بمعالج Snapdragon 8 Gen 2. وسيدعم الهاتف قلم S-Pen للاستفادة من الشاشة الداخلية.

حواسيب جالكسي Tab S9

من المتوقع أن يشهد الحدث أيضاً الإعلان عن حواسيب جالكسي Tab S9 نظراً لأن العروض الصحفية المُسربة تحتوي بالفعل على صوراً جديدة للحواسيب الثلاثة. لقد كانت هناك شائعات تشير إلى أن سامسونج تخطط لطرح إصدار جديد بعلامة جالكسي Tab S9 FE ولكن قد يأتي هذا الجهاز في وقت لاحق.

الميزة الرئيسية للأجهزة الجديدة أنها ستكون مقاومة للماء. بهذا الشكل ستكون سلسلة جالكسي Tab S9 هي حواسيب أندرويد اللوحية الأولى في العالم التي تتمتع بمعيار IP لمقاومة الماء.

لا نعلم أي شيء عن المواصفات. ومع ذلك نتوقع شاشات AMOLED بدلاً من LCD لتحسين جودة وعمق الألوان وتعزيز زوايا الرؤية.

بالتأكيد سيتم تجهيز الأجهزة بمعالج Snapdragon 8 Gen 2 For Galaxy وسيتم شحنها بواسطة واجهة One UI 5.1.1 المستندة إلى نظام أندرويد 13.

ساعات جالكسي وتش 6

ستعاود سامسونج إحياء الميزة الأيقونية المميزة مع ساعة جالكسي وتش 6 كلاسيك التي ستحتوي على الإطار المادي الدوار. لقد تم التضحية بهذه الميزة على ساعات جالكسي وتش 5 من أجل خلق مساحة إضافية لاستيعاب حجم البطاريات الأكبر. ولكن يبدو أن سامسونج وجدت حل لهذه المعضلة.

يُقال أن الساعات الجديدة ستأتي بحواف أكثر نحافة لخلق مساحة أكبر للشاشة. ستشتمل الميزات الرئيسية على مراقبة اللياقة البدنية والصحة وتخطيط لكهربائية القلب ومعدل الضربات والبوصلة وقياس ضغط الدم والمزيد غير ذلك. سيتم إطلاق ساعات جالكسي وتش 6 بواجهة WatchOS 5 المستندة إلى نظام Wear OS 4.