تطبيق مترجم الكلام والصوت للترجمة الصوتية الفورية مع دعم العربية وخصم ضخم!

هل تبحث عن تطبيق للترجمة يركز على تجربة الترجمة الصوتية؟ إليك تطبيق “مترجم الصوت والكلام” الذي يساعدك في الدراسة والعمل وأثناء السفر، مع واجهة استخدام بسيطة، فقط قل وانطق ما تود ترجمته أو اكتبه، وسوف يتولى التطبيق الترجمة بدقة وسرعة.

تطبيق مترجم الكلام والصوت:

الترجمة الفورية الصوتية مع إمكانية قراءة الترجمة صوتياً.

ترجمة النصوص و العبارات.

حفظ الترجمات للرجوع إليها في وضعية الأوفلاين.

إمكانية إنشاء حوار مع أشخاص

دعم أكثر من أكثر من 120 لغة في الترجمة الصوتية والنصية.

دعم اللغة العربية بشكل كامل صوتاً و نصاً.

ترجمة صفحات الإنترنت عبر متصفح سفاري.

دقة عالية في الترجمة و التعرف على الصوت.

الترجمة عبر ساعة آبل.

تطبيق مصغر “ويدجت” من أجل الترجمة من خارج التطبيق الأساسي.

إمكانية التحكم بسرعة النطق ومعدل الكلام.

وسائل مريحة من أجل مشاركة الترجمة.



**ملحوظة: التطبيق مجاني للتحميل مع حدود للاستخدام اليومي و مع بعض الاعلانات ، تستطعون الحصول على النسخة الاحترافية بدون حدود و بدون اعلانات و مع جميع المزايا من داخل التطبيق، مع خصم كبير للغاية لفترة محدودة.

التحميل على أجهزة آبل:

المطور: Nayer Abu Soud