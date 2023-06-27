الخصوصية على رأس الأولويات – 7 مميزات رهيبة في نظام iOS 17 ستنال إعجابك!

طرحت ابل مؤخراً التحديث التجريبي الثاني Beta 2 من نظام iOS 17 للمطورين والذي يتضمن عدداً هائلاً من المميزات الجديدة التي تركز على الأمان والخصوصية والارتقاء بمعايير الايفون إلى بُعد جديد من الأمان والحماية.

تلك الميزات تشتمل على تقييد إمكانية الوصول إلى الصور بواسطة التطبيقات التطفلية وحظر أدوات تتبع المواقع الويب أثناء التصفح. سنوضح لكم جميع المميزات الأمنية الجديدة التي قد تنال إعجابك في نظام iOS 17.

قفل التصفح الخاص على سفاري

على نظام iOS 17 تم قفل نوافذ التصفح الخاص Private Browsing بمتصفح سفاري، والتي باتت تتطلب المصادقة الثانوية لإلغاء تأمين القفل. فإذا حاول صديقك “الناصح” طلب هاتفك لأي سبب من الأسباب، وحاول فتح نافذة التصفح الخاص، فسوف يُفاجأ بطلب المصادقة عن طريق مُعرف الوجه face ID أو مُعرف اللمس Touch ID أو رمز المرور.

حظر تتبع روابط URL

بمجرد فتح عنوان URL في نافذة التصفح الخاص “Private Browsing” فسوف يتم حظر جميع أدوات التتبع المرتبطة بعنوان URL بشكل تلقائي، وهو ما يمنحك المزيد من الخصوصية وتقييد المُعلنين والأطراف الخارجية وعدم استطاعتهم على تتبع نشاطك على الويب.

والجدير بذكره أن الميزة لا تزال متاحة في وضع التصفح العادي أيضاً إذا ما تم تفعيلها بواسطة المستخدم وذلك عن طريق الذهاب إلى الإعدادات < سفاري < الإعدادات المتقدمة < الحماية المتقدمة من التتبع وبصمات التصفح < تفعيل.

مشاركة كلمات المرور

بات من الممكن مشاركة كلمات المرور مع أفراد العائلة والأصدقاء عن طريق ميزة “Shared Password” أو “كلمات المرور المشتركة”. جميع الأشخاص المسموح لهم بالوصول إلى كلمات المرور يتمتعون بصلاحية الإضافة أو التعديل والتغيير على كلمات المرور

تعيين رمز جديد لقفل الشاشة خلال مُهلة محددة

إذا افترضنا أنك قمت بتعيين رمز مرور جديد خلال الــ 72 ساعة سابقة، ولكنك لم تعد تتذكر رمز المرور، فلن يتم قفل الهاتف وسيكون مسموح لك بتغييره وإعادة تعيين واحد جديد طالما لم يمر على وقت تعيين رمز المرور السابق 72 ساعة كاملة.

بمعنى آخر، آخر رمز مرور تم تعيينه يمكنك تغييره طالما لم يتعدى 72 ساعة على تعيينك له. هذه ميزة جيدة جداً إذا كنت تعاني من مشكلة الذاكرة القصيرة.

حماية مكتبة الصور من التطبيقات

على نظام iOS 17، لن يتم منح التطبيقات صلاحية الوصول إلى جميع الصور ما لم يمنحها المستخدم حق الوصول، مما يعني أنك ستكون قادراً على تحديد الصور التي يحق للتطبيقات الوصول لها، وهو ما يحمي خصوصية صورك بشكل أفضل.

للتعديل على هذه الميزة، انتقل إلى الإعدادات < الخصوصية والأمان < الصور. من هناك يمكنك رؤية الصور التي يحق للتطبيقات الوصول لها. وعند تحميل تطبيق جديد على الايفون، سيكون من حقك اختيار “الوصول المحدود” أو “الوصول الكامل” لمكتبة الصور بواسطة هذا التطبيق.

حرية وصول التطبيقات إلى التقويم

الآن بات من الممكن للتطبيقات إضافة أحداث جديدة إلى التقويم الخاص بك حتى وبدون أن ترى التقويم وذلك من خلال ميزة “Add Events Only”.

لتمكين هذه الميزة انتقل إلى الإعدادات < الخصوصية والأمان < التقويمات. من هناك يمكنك منح التطبيقات “حق الوصول الكامل” أو “إضافة أحداث للتقويم” أو “لا شيء”.

تعيين مفتاح مرور تلقائي كبديل احتياطي

يعمل نظام iOS 17 على تعيين مفتاح مرور تلقائي لمعرف ابل الخاص بك كبديل أكثر أماناً لكلمة المرور، لمساعدتك في تسجيل الدخول إلى “معرف ابل” بواسطة مُعرف الوجه أو البصمة بدلاً من استخدام كلمات المرور المرتبطة بهما. من الممكن استخدام مفاتيح المرور على جميع خدمات ومواقع ابل.

يتم تعيين مفتاح المرور على هيئة قسمين منفصلين، القسم الأول هو مفتاح عام يتم تخزينه في موقع الويب أو التطبيق، بينما يكون القسم الآخر الآخر خاص ويتم تخزينه في الهاتف، وذلك لمنع أي طرف ثالث من سرقة أو الوصول إلى مفتاح المرور الخاص بك.