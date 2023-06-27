رصد المواصفات الكاملة لهاتف OnePlus Nord 3 5G – الإطلاق بات وشكياً!

على مدار الأشهر الماضية تعرض هاتف OnePlus Nord 3 5G لكم هائل من التسريبات والشائعات، ولكن يبدو أن الهاتف بات قريباً منا إلى حد كبير.

يُقال أن الهاتف سيحصل على إطلاقه الأولي في وقت ما خلال يوليو، ومن ثم، سيتم إطلاقه في الأسواق العالمية في وقت لاحق من العام الجاري.

مؤخراً فقط، تم رصد هاتف OnePlus Nord 3 5G على منصة GeekBench والتي كشفت عن نتائج معايير الأداء الخاصة به، وعلى الصعيدين، أداء النواة الفردية وأداء تعدد النوى كذلك.

الغريب في الأمر أن الهاتف مُسجل على قاعدة بيانات GeekBench برقم طرازين مختلفين وهما CPH2491 و CPH2493، مما يعني أنه سيكون هناك نموذج آخر من نفس الهاتف والذي قد يتم طرحه في الأسواق الدولية.

تُظهر قاعدة البيانات أن الطراز الأول من الهاتف استطاع تسجيل 1559 نقطة في الأداء المستند على النواة الفردية، بينما تمكن نفس الطراز من تسجيل 4265 نقطة في الأداء المستند على تعدد النوى. في واقع الأمر، هذه نتائج استثنائية بالنظر إلى أنه مُجرد هاتف من الفئة المتوسطة.

أما الطراز الثاني من نفس الهاتف تمكن من تسجيل 1153 نقطة و 3180 نقطة في كل من اختبارات أداء النواة الفردية وتعد دالنوى على التوالي.

هناك أسباب كثيرة وراء اختلاف نتائج معايير الأداء. أبرز هذه الأسباب أنه من المتوقع أن تكون نتائج الطراز الثاني كانت في وقت مُبكر قبل أن يحصل الهاتف على التحسينات البرمجية اللازمة لنظام التشغيل.

على كل حال، سيأتي الطرازين بذاكرة عشوائية بسعة 16 جيجابايت رام. هذه ذاكرة عشوائية ضخمة بكل تأكيد وقد تكون فائضة عن الحاجة.

سيتم تشغيل الهاتف بواسطة معالج Dimensity 9000 SoC من شركة ميديا تيك والذي كان يعتبر من شرائح المعالجة الرائدة منذ عامين ماضيين.

هذا المعالج يشتمل على نواة أساسية عالية الأداء بسرعة 3.05 جيجاهرتز، وثلاث نوى متوسطة الأداء بسرعة 2.85 جيجاهرتز، وأربعة نوى عالية الكفاءة منخفضة الاستهلاك بتردد سرعته 1.80 جيجاهرتز.

مما لا شك فيه سيتم شحن الهاتف بواسطة أحدث إصدار من واجهة OxygenOS المستندة إلى نظام أندرويد 13. بطبيعة الحال قائمة الهاتف على منصة GeekBench لم تخبرنا أي تفاصيل عن المواصفات الأخرى. ولكن بفضل مطحنة الشائعات التي تعرض لها الهاتف على مدار الأسابيع الماضية، فلقد تأكدنا أن الهاتف سيكون عبارة عن نُسخة مُعاد تسميتها من الهاتف الأصلي OnePlus Ace 2V.

في هذه الحالة سيحتوي الهاتف على شاشة AMOLED قياس 6.74 إنش بدقة +FHD داعمة لمعدل تحديث 120Hz وذروة سطوع تبلغ 1450 شمعة.

بجانب ذاكرة 16 جيجابايت رام، سيشتمل الهاتف على ذاكرة تخزين بسعة 256 جيجابايت من النوع UFS 3.1 عالية السرعة. لا نعلم مما إذا كان الهاتف سيشتمل على فتحة لقارئ بطاقات الذاكرة الخارجية، ولكن من المستبعد حدوث ذلك.

بالنسبة لقدرات الكاميرا فسوف يأتي الهاتف بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا سيلفي بدقة 16 ميجابكسل وسيحتوي على ماسح ضوئي للبصمات أسفل الشاشة ومكبرات صوت ستريو.

أخيراً وليس آخراً سيشتمل الهاتف على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السلكي السريع بقدرة 80 وات. مع انتشار تفاصيل مواصفات الهاتف عبر الإنترنت، يجب أن نترقب ظهوره بشكل رسمي في أي وقت قريب.