خطيب عرفات يدعو الحجيج للاعتصام بحبل الله.. ويُذكّر بوصية النّبي «صلى الله عليه وسلم»

ألقى الشيخ وعضو هيئة كبار العلماء بالسعودية، الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد، خطبة عرفات من مسجد «نمرة» والتي دعا فيها المسلمون إلى تقوى الله والاعتصام بحبله.

وقال الخطيب بن سعيد: «يا أيها المسلمون اتقوا الله تعالى والتزموا بشرعه واحفظوا حدوده لتكونوا من المصلحين الفائزين في الدنيا والآخرين، تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جناته».

وحث الخطيب بن سعيد علي مساعده الفقراء، وتقديم العون للذين بحاجه الي مساعدات، والاعتصام بحبل الله مستشهدا ببعض من ايات القران الكريم والأحاديث النبوية،

وشدد الخطيب بن سعيد على عدم التفرق بين المسلمين، وذللك للحفاظ علي استقرار الامة الاسلامية، لافتا الي أنّ المؤمنين في رباط إلى يوم الدين.

ونصح الخطيب بن سعيد الحجاج بالاستغفار والإنفاق في السراء والضراء، وصلة الأرحام والحفاظ علي حقوق الأزواج والزوجات والابناء وصلة الرحم والابتعاد عن المعاصي، والابتعاد عن الشائعات التي تدمر الأمة.

وقام الخطيب بن سعيد قول النبي يسروا ولا تعسروا، حيث روى عن أنس بن مالك، عن النبي «صلى الله عليه وسلم»، قال: «يسروا ولا تعسروا، وبشروا، ولا تنفروا»

