تطبيقات الايفون والاندرويد للعيد – أهم التطبيقات المفيدة للتحميل الآن!

كن على استعداد لتفقد تطبيقات الايفون والاندرويد الأسبوعية الجديدة. يتجدد موعدنا الأسبوعي بكم للتحقق من أحدث التطبيقات التي نُشرت مؤخراً على متاجر التطبيقات.

في كل أسبوع نحاول البحث من أجلكم عن التطبيقات المفيدة. إنها طريقة جيدة للبقاء على اطلاع دائم بالميزات وتحقيق أكبر استفادة ممكنة من هاتفك الايفون أو الاندرويد وقدمنا لكم الأسبوع الماضي باقة قيمة من أجدد التطبيقات. هذا الأسبوع ليس استثناءً، وجمعنا لكم من خلاله أفضل التطبيقات التي تستحق التثبيت الآن.

Islamic AI

قد يكون هذا هو التطبيق الإسلامي الذي يبحث عنه أكبر عدد ممكن من مالكي الايفون المسلمين. باختصار شديد سيحاول تطبيق Islamic AI الرد على جميع أسئلتك واستفساراتك الدينية بمساعدة تقنيات الذكاء الاصطناعي. في الحقيقة، حتى غير المسلمين من الممكن أن يستفيدوا من هذا التطبيق لإجابة اسئلتهم التي تحيرهم عن الدين الإسلامي. سيعزز من معرفتك بدينك ويجيب على جميع أسئلتك التي تساور ذهنك يومياً ويربط علاقتك بالإسلام وبشكل رائع.

التحميل على iOS

OmniLock

إذا كنت تواجه صعوبة في التخلص من إدمانك لبعض التطبيقات على هاتفك الايفون، فإن OmniLock سيساعدك على قفل تلك التطبيقات وإخفاؤها من الشاشة الرئيسية حتى تستبعد عوامل الإغراء والتشتيت لمعاودة استخدامها أثناء الدراسة أو العمل. ستلاحظ أن التطبيق يحتوي على العديد من الأدوات التي بدورها تحاول تقليل استخدامك للهاتف. وسيساعدك أيضاً على تتبع وقت استخدامك لكل تطبيق على حدة.

التحميل على iOS

CleverType

CleverType هو تطبيق لوحة مفاتيح أندرويد مدعوماً بتقنيات الذكاء الاصطناعي والنموذج اللغوي الشهير ChatGPT من أجل توليد النصوص وتلخيص العبارات وكتابة ردود على رسائل البريد الإلكتروني وتصحيح الأخطاء اللغوية والنحوية في جميع اللغات.

التحميل على أندرويد

AALocker

AALocker هو تطبيق مميز لنظام iOS لأجل إخفاء التطبيقات الهامة والسرية في قبو آمن وإخفاؤه من الشاشة الرئيسية ومكتبة التطبيقات. يتيح لك التطبيق تعيين مؤقتتا زمنية محددة لقفل التطبيقات وإعادة تشغيلها مرة ثانية في وقت محدد، وهو ما يضمن لك التخلص من عوامل التشتيت إذا كنت تريد التركيز على تطبيقات بعينها والتخلص من تأثير تطبيقات أخرى عليك أثناء الدراسة أو العمل.

التحميل على iOS

Screen Protector: Stop Spyware

تطبيق Screen Protector على نظام أندرويد من أجل حظر وتقييد وظيفة تسجيل الشاشة صورة أو فيديو. فعلى سبيل المثال إذا كنت تعتقد أنه من الممكن أن تتعامل مع بعض التطبيقات الخبيثة التي قد تحاول تسجيل شاشة هاتفك في الخفاء لسرقة بياناتك الشخصية أو محادثاتك، فهذا التطبيق سيمنع حدوث ذلك. يمكنك تجربة الأمر بنفسك وتسجيل شاشة الهاتف فيديو أو التقاط صورة سكرين شوت، وستلاحظ أن التسجيلات لا تتضمن أي محتوى بل مجرد شاشات سوداء.

التحميل على أندرويد

Video Compressor

تطبيق Video Compressor على متجر الآب ستور مجاني تماماً وسيساعدك على تقليل حجم الفيديوهات وتقليص حجمها دون التأثير بشكل سلبي على جودتها الأصلية. إنها طريقة رائعة لتحرير مساحة كبيرة من ذاكرة الهاتف دون فقدان الذكريات الهامة والفيديوهات الثمينة التي تود الاحتفاظ بها بشكل دائم على هاتفك.

التحميل على iOS

دردشاتي – تطبيق رائع للتعارف والبحث عن زواج!

للمقبلين على زواج أو من يبحث على زوجة. نقدم لكم تطبيق دردشاتي للتعارف الزواج والشات وهو من اشهر تطبيقات التعارف العربية للبحث عن زواج او زواج مسيار بما لا يخالف الشريعة الاسلامية ويعتبر افضل برنامج تعارف ، التطبيق له شهرة واسعة جدا بالعالم العربي حيث يشمل عدد هائل من المشتركين وامكانيات عديدة للدردشة والتعارف الجدي بهدف الزواج والتعارف الحلال.

التطبيق يتميز ايضا بالمحافظة على نمط تعارف اخلاقي وبدون صور او معلومات خارجة عن الآداب لما يتميز به من رقابة وكثرة المستخدمين . التطبيق يمنح كل مشترك باقة اشتراك مجانية ل-3 ايام بالاضافة ايضا الى امكانيات كثيرة مجانا

التحميل على أندرويد | التحميل على iOS

Watermarking

لا يزال تطبيق Watermarking جديد على نظام أندرويد ولكنه يرفض القوانين والسياسات الخاصة بمشاركة الأرباح مع متجر جوجل بلاي ولذلك لن تجده متوفر إلا على الموقع الرسمي. باختصار شديد هذا التطبيق سيساعدك على إضافة علامة مائية لأي نص مهما كان على أي صورة قبل مشاركتها لضمان حماية ملكيتك الرقمية للصورة. لا يوجد شيء مبتكر هنا، فقط يمكنك زيادة حدة شفافية العلامة المائية أو توزيعها بطريقة نمطية مختلفة على الصورة.

التحميل على أندرويد

Resume Builder

كن على استعداد أن أي وظيفة ستحاول التقدم لها ستكون مُطالب بإرسال ملف سيرتك الذكية للشركة أو المؤسسة. وكلما كان لديك رسالة ذاتية أفضل، كلما كانت فرصتك أكبر في اغتنام الوظيفة. تطبيق Resume Builder هو تطبيق أندرويد لإنشاء سيرة ذاتية احترافية في دقائق معدودة.

التحميل على أندرويد

Orly

تطبيق Orly هو تطبيق متعدد الاستخدامات على أندرويد و iOS وسيساعدك على نقل الملفات بين هاتفك وجهازك الكمبيوتر. يدعم التطبيق جميع أنواع الملفات بما في ذلك الصور والفيديوهات. على الرغم من أن ميزته الأساسية يمكن تلخيصها في نقل الملفات، ولكن هناك ميزة رائعة أخرى وهي مزامنة الملفات بحيث سيكون هناك نسخة احتياطية من ملفاتك الهامة على الهاتف بداخل مجلد محدد على جهاز الكمبيوتر. الجانب السلبي الوحيد أنه ليس متوافق إلا على أنظمة ويندوز.

التحميل على أندرويد | التحميل على iOS

Talk to Chatbot

في ختام مقالتنا عن تطبيقات الايفون والاندرويد الأسبوعية لدينا هذا التطبيق لنظام أندرويد والذي سيتيح لك القدرة على إنشاء أسئلة صوتية والحصول على إجابتها صوتياً أيضاً. إن لغة التطبيق مستوحاة من بوت GPT 3.5 لذا توقع الحصول على إجابات دقيقة وصحيحة. أثناء استخدامك له ستخوض محادثة تشبه المحادثات البشرية بالضبط عن طريق طرح السؤال والحصول على الإجابة صوتياً في غضون لحظات.

التحميل على أندرويد