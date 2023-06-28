الاتحاد الأوروبي يناقش إمكانية تسهيل استبدال بطارية الايفون!

يناقش الاتحاد الأوروبي قانون جديد قد يعيد بأدراجنا إلى زمن الأيام الخوالي حيث كان من السهل والمُعتاد على المستخدمين استبدال بطاريات هواتفهم النقالة وقتما يشاؤون ودون الحاجة إلى أي مساعدة فنية.

بحسب التقارير، إن الاتحاد الأوروبي يقترب من سن قانون لمطالبة شركة ابل ليس فقط بجعل بطاريات الايفون قابلة للاستبدال بسهولة، ولكن أيضاً لتحديد نسبة البطارية قبل وجوب استبدالها.

تم التصويت لصالح القانون بواسطة 578 عضواً، بينما تم رفضه بواسطة 9 أعضاء، وامتنع عن التصويت 20 عضواً من اللجنة.

وقد وافق أعضاء البرلمان على اتفاقية جديدة بعنوان “الإصلاح من حق الجميع” والتي تنص على ضرورة تجديد اللوائح فيما يخص البطاريات والنفايات الإلكترونية.

بموجب هذه الاتفاقية سيتم تجديد بعض اللوائح التي بدورها ستجبر الشركات على تصنيع منتجاتها بطريقة تسمح للمستخدم ببعض الإصلاحات الذاتية وإجراء الإصلاحات بنفسه. وقد نصت لوائح الاتفاقية على بعض البنود الآتية:

ضرورة وجود إعلان إلزامي للبصمة الكربونية والملصق الخاص ببعض أنواع البطاريات.

تصميم البطاريات بطريقة تسمح للمستخدم بالقدرة على إزالتها واستبدالها بسهولة.

إلزام بعض شركات تصنيع الطاقة بتوفير جواز رقمي لبعض أنواع البطاريات.

وضع أهداف أكثر صرامة فيما يتعلق بكيفية إعادة تدوير بطاريات الهواتف الذكية.

يجب أن تصل المواد المُسترجعة من نفايات البطاريات إلى المستويات الدنيا.

يجب أن تصل المواد المُسترجعة من نفايات البطاريات والتي سيتم إعادة تدويرها واستخدامها في البطاريات الجديدة إلى المستويات الدنيا.

على الأرجح، ستمتثل الشركات للأحكام الجديدة اعتبارًا من عام 2023، بينما سيتم تأجيل تنفيذ سريان بعض البنود إلى وقت لاحق. أهم البنود التي يركز عليها البرلمان الأوروبي بنسبة تصويت بلغت 45% هي البنود الخاصة بأهداف جمع النفايات للبطاريات وطُرق إعادة تدويرها.

يحاول الاتحاد الأوروبي الوصول بمستويات النفايات المُعاد تدويرها من بطاريات الهواتف المحمولة إلى أدنى مستوى بنسبة لا تقل عن 95%. وواحدة من ضمن الشركات التي ستتأثر بشكل مباشر من اللوائح الجديدة هي شركة ابل.

ومع ذلك، من المتوقع مُعاندة العديد من الشركات بسبب اللوائح الجديدة. من حسن الحظ، أن شركة ابل أطلقت بالفعل برنامج رسمي للإصلاح الذاتي الذي يتيح للمستخدم حق الوصول إلى الأدوات والأجزاء اللازمة لإصلاح أجهزتهم بما في ذلك إمكانية استبدال البطارية.