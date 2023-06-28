طبيبة: في الحر يجب شرب الماء بدرجة حرارة الغرفة

روسيا – نصحت الدكتورة تاتيانا رومانينكو أخصائية أمراض الباطنية، بشرب الماء في الطقس الحار بدرجة حرارة الغرفة بدلا من الماء البارد.

وتشير الطبيبة في مقابلة تلفزيونية إلى أنه من الأفضل شرب ماء حرارته أقل بعشرة درجات من درجة حراة الجسم، أي 26 درجة مئوية وتعتبر هذه درجة حرارة مثالية للماء الذي نشربه.

ووفقا لها، يؤدي شرب الماء المثلج إلى تشنج الأوعية الدموية ويضعف تدفق الدم إلى الأغشية المخاطية، لذلك لا ينصح أبدا بشرب الماء المثلج. لأنه في حالة ضعف تدفق الدم إلى الأغشية المخاطية تضعف مقاومة خلايا منظومة المناعة أيضا. فإذا كان للشخص استعداد للعدوى فسوف يصاب حتما.

وتقول: “نتيجة لذلك يزداد خطر الإصابة بأمراض البرد وأمراض البلعوم واللوزتين”.

المصدر: صحيفة “إزفيستيا”