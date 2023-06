قدم عدد من زعماء العالم والنوادي الرياضية تهانيهم للمسلمين، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، الأربعاء.

ونشر الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم، معايدة خاصة للمسلمين على حسابه على تويتر، أرفقها بصورة كتب عليها «عيد مبارك».

وقال في تغريدته: «أتمنى أن يجلب عيد الأضحى المبارك الفرح والسلام والوحدة لقلوب ومنازل المسلمين في جميع أنحاء أمريكا، في هذا العيد العظيم. عيد مبارك».

كما هنأ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن المسلمين بعيد الأضحى، قائلا على تويتر: «أتمنى لجميع المسلمين عيد أضحى مبارك مليء بالاحتفالات وخدمة المجتمع وخدمة الآخرين».

وفي السياق، هنأت عمدة العاصمة الفرنسية باريس، آن هيدالغو، مسلميّ مدينتها بعيد الأضحى، قائلة عبر تويتر: «أتمنى للباريسيين المسلمين احتفالا جميلا وسعيدا بالعيد الكبير عيد الأضحى».

كما هنأ ناديا تشيلسي وأرسنال الإنجليزيين المسلمين بالعيد، عبر نشر منشورات معايدة عبر تويتر.

The post عيد الأضحى.. «بايدن» وأندية عالمية يبعثون التهاني للمسلمين appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا