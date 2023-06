يواصل حجاج بيت الله الحرام، في أول أيّام التشريق أداء المناسك برمي الجمرات الصغرى والوسطى والكبرى، والطواف حول الكعبة.

وتوجه الحجاج صباح أول أيام التشريق إلى منشأة الجمرات في مشعر منى لرمي الجمرات الثلاث، مبتدئين بالجمرة الصغرى، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة، تأسيًا واتباعًا للرسول الكريم «عليه أفضل الصلاة والسلام».

وتأهبت منشآت الجمرات في مشعر منى لاستقبال حجاج بيت الله الحرام لرمي الجمار بتفويج منظم أعدت له خطط ومشروعات ومرافق وتهوية وتكييف وصيانة وخدمات لمزيد من الراحة والتيسير على الحجيج في أداء المناسك.

وخصصت مسارات متعددة لتوزيع الحشود على الأدوار المتعددة لمنشأة الجمرات لضمان انسيابية حركة الحجيج، ثم بجاهزية مشروع الجمرات بأدواره المتعددة.

وأمس الأربعاء واصل حجاج بيت الله الحرام، أداء مناسك الحج برمي الجمرات في مشعر منى، مع بدء أول أيام عيد الأضحى المبارك، حيث توافدوا مع بزوغ فجر وشرعوا في رمي جمرة العقبة، اتباعًا لسنة المصطفى «عليه الصلاة والسلام».

The post خلال أول أياّم التشريق.. ضيوف الرحمن يواصلون رمي الجمرات appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا