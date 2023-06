يواصل حجاج بيت الله الحرام في مشعر «منى» بمكة المكرمة رمي الجمرات في ثاني أيام التشريق، في حين يستعد المتعجّلون منهم للنفرة من «منى» إيذانا بانتهاء مناسك الحج.

ويتوجه الحجاج في أيام التشريق -وهي الأيام الثلاثة التي تلي يوم العيد- إلى منطقة الجمرات ويرمون الجمرات الثلاث، مبتدئين بالصغرى فالوسطى ثم الكبرى.

ويبيت الحاج ليالي التشريق في «منى»، ويجوز للمتعجل أن يغادر يوم الثاني عشر من ذي الحجة اليوم الجمعة قبل غروب الشمس، ويتوجه بعدها إلى الكعبة المشرفة لأداء طواف الوداع وبه ينهي مناسبك الحج.

وقد أدى حجاج بيت الله الحرام -أول أمس الأربعاء- شعائر يوم النحر، إذ رموا جمرة العقبة الكبرى بمشعر «منى» ثم طافوا بالبيت العتيق وتحللوا من الإحرام.

The post الحجاج المتعجلون يستعدّون للنفرة من «منى».. والبقية يواصلون رمي الجمرات appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا