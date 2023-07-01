هاتف iPhone 15 Ultra – حقيقة أم زوبعة مؤقتة؟

ابل تخطط لإطلاق سلسلة iPhone 15 في سبتمبر القادم. مما لا شك فيه، ستتألف السلسلة من iPhone 15 و iPhone 15 Plus و iPhone 15 Pro.

ولكن الشيء الوحيد الذي لا يزال بين الحقيقة والخيال هو ما إذا كانت الشركة تنوي إطلاق iPhone 15 Ultra أم ستسمر في استخدام مُسمى iPhone 15 Pro Max.

لقد تناولت العديد من المصادر خبر خطط ابل نحو تغيير استراتيجيتها الخاصة بالهواتف الذكية خلال عام 2023 وذلك سيتم من خلال اعتماد طريقة تسمية جديدة لبعض الطُرز.

ولكن بعض المحللين المُطلعين على أخبار الصناعة ممن لديهم مصادر داخلية بداخل أرواق شركة ابل، يتنبؤون بأن ابل لن تعتمد نظام التسمية الجديدة إلا مع سلسلة iPhone 16.

على كل حال، مُسمى “Ultra” لن يكون جديد كلياً بالنسبة لشركة ابل، حيث أطلقت الشركة مؤخراً ساعتها الذكية الرائدة Apple Watch Ultra التي تستهدف فئة محددة من الرياضيين المحترفين. والشيء المؤكد الذي نتوقعه، أن طراز iPhone Ultra التالي لن يشتمل على ترقيات تقليدية مثل تحسين الشاشة أو عمر البطارية.

متى سيتم إطلاق iPhone 15 Ultra ؟

سواء كان طراز iPhone Ultra في مُخططات شركة ابل هذا العام أم لم يكن كذلك، فمن المتوقع أن يتم الإعلان عن السلسلة الجديدة في الأسبوع الأول أو الثاني من شهر سبتمبر القادم.

عادةً ما تستضيف ابل حدث الإعلان يوم الثلاثاء أو الأربعاء، ثم تبدأ المبيعات المُسبقة يوم الجمعة من نفس الأسبوع، ثم تصل الهواتف إلى المتاجر بحلول الجمعة التالية. بالنسبة لهواتف iPhone 15، نتوقع وصولها إلى المتاجر قبل يوم 15 سبتمبر – على الأقل هذا ما يقترحه بعض المحللين.

كما أشرنا منذ قليل، نحن لسنا متأكدين من وجود iPhone Ultra في مخطط ابل هذا العام، ولقد اقترح أحد المحللين أننا لن نرى هذا الهاتف إلا في عام 2024. باختصار شديد، قد نضطر على انتظار iPhone 16 Ultra.

كيف سيتم تسعير هذا الهاتف؟

تخبرنا التسريبات أن هاتف iPhone Ultra قد يبدأ سعره عند 1199$ دولار أمريكي، أي بنفس سعر هاتف جالكسي S23 ألترا. ومع ذلك، هناك بعض المُسربين الذين يتوقعون بأن يأتي هاتف iPhone Ultra بسعر أعلى، يبدأ عند قيمة 1299$ دولار أمريكي.

حالياً، بسعر 1099$ دولار أمريكي، يمثل هاتف iPhone 14 Pro Max ارتفاعاً في الأسعار مقارنة بطراز العام الماضي، وخاصة عند النظر إلى سعر البيع خارج الولايات المتحدة.

هذا يعني أنه في حال قررت ابل الانتقال من علامة “Pro” إلى علامة “Ultra” فسوف تقفز بالسعر على الأقل 100$ أو 200$ دولار. وهذا أمر لا جدال فيه. يجب أن نكون على أتم الاستعداد للأسعار الجديدة لسلسلة iPhone خاصة بعد حديث رئيس الشركة عن مدى استعداد المستخدمين لدفع المزيد من المال من أجل الحصول على جهاز ايفون.

ما هي مواصفاته؟

وفيما يتعلق بالمواصفات، فلقد رأينا العديد من التسريبات المتضاربة حول إمكانات طراز iPhone 15 Ultra، إذ اقترح أحد المحللين، أنه بجانب الشاشة الأكبر وسعة البطارية الأكبر، سيشهد الهاتف مستشعرات كاميرا أكثر تطوراً من إعداد الكاميرا على شقيقه الأرخص سعراً “Pro”.

هذا التسريب على وجه التحديد اقترح أن شركة ابل بدأت بالفعل في اختبار إمكانية تسجيل الفيديو بدقة 8K على الهاتف. ولكن بالرغم من ذلك، لم يكن المُسرب متأكداً مما إذا كانت هذه الميزة ستكون من حق “Pro” أم “Ultra”.

في جميع الأحوال، تسببت هذه النوعية من التسريبات في اليقين بأن طراز Ultra قد يمتاز بإعداد كاميرا أفضل مقارنة بإعداد الكاميرا الذي سيتم تجهيز طراز Pro به.

في الواقع، الأمر وصل لوجود بعض العروض المستندة إلى تصميمات CAD لهاتف iPhone 15 Ultra، ولكنها لا تحتوي على شيء يثير الاهتمام. فلا يزال الهاتف يحتوي على منفذ USB-C، ونفس التصميم المُعتاد، ولكن مع نتوء كاميرا أقل عُمقاً وحواف تبدو وكأنها منحنية قليلاً عند الجوانب.

كما تعلمون، تستخدم سامسونج مستشعر منظار “بيرسكوبي” على هاتف جالكسي S23 ألترا. وتشير التسريبات إلى أن ابل تشعر قليلاً بالغيرة من هذه الميزة على هاتف ألد منافسيها. وترغب في توفيرها على طراز iPhone 15 Ultra.

من المتوقع أن تتسبب هذه العدسة الكبيرة في استخدام مساحة أكبر داخل الهاتف، وقد يكون من المنطق استخدامها على طراز Ultra بما أنه سيكون الأكبر حجماً بين هواتف السلسلة.

بالرغم من ذلك، من الممكن أن تأتي ترقية الكاميرا على هاتف Ultra بشكل مفاجئ تماماً، وبدلاً من مستشعر البيرسكوب، يتم تجهيز الهاتف بمستشعر Sony الجديد.

يُقال أن المستشعر الجديد التالي لشركة Sony هو IMX903. وبديهياً، سيتمكن هذا المستشعر من التقاط المزيد من الضوء لتحسين قدرات التصوير في ظروف الإضاءة المنخفضة. وقد يكون قادراً على إصلاح مشكلة التعرُض المُفرط أو المتدني للضوء في اللقطات.

يُشاع أن حجم المستشعر الجديد قياس 1 / 1.14، وإذا تم استخدامه في طراز Ultra، فسيكون هذا هو أكبر مستشعر كاميرا تم استخدامه على أي هاتف ايفون على مر التاريخ.

لقد سمعنا أيضاً أنه من الممكن أن يتم تجهيز الهاتف بمستشعر تيليفوتوغرافي ذات عدسة متغيرة، وهي نفس الشائعة التي سمعناها حول هاتف جالكسي S24 ألترا.

بعض المصادر الأخرى تدّعي أن سلسلة iPhone 15 ستحتوي على منفذ USB-C يدعم نقل البيانات بسرعة 20/40 جيجابت في الثانية بدلاً من 480 ميجابت. وليس ذلك فقط، بل هناك ادعاءات بأن يكون طراز Ultra أسرع من شقيقه الأساسي في نقل البيانات بفارق تصل نسبته إلى 90% تقريباً حيث يُقال أن الطراز الأساسي من السلسلة سيكتفي بمعيار USB 2 التقليدي. بالنسبة لطراز Ultra نتوقع أيضاً دعماً لتكنولوجيا WiFi 6E.

الأمر المثير للاهتمام أن هناك من يقترح بأن يكون منفذ USB-C على الطُرز الرائدة من سلسلة iPhone 15 داعمة لبروتوكول Thunderbolt، مما يعني توفير الدعم للتوصيل على شاشات 4K لعرض محتوى الايفون على الشاشات عالية الدقة دون الحاجة إلى شراء أي أدوات خارجية باهظة الثمن.

ما هي حقيقة اختفاء الأزرار الجانبية؟

بعض المصادر اقترحت أيضاً تغييرات ملموسة لتصميم الهاتف وخاصة لأزرار الطاقة والصوت الجانبية. يُقال أن هاتف iPhone Ultra قد يستخدم مُحرك اهتزاز خاص لمحاكاة الإحساس باللمسات على جانب الهاتف.

أي أن الهاتف لن يحتوي على أزرار الصوت والطاقة التقليدية، بدلاً من ذلك ستكون الأزرار عبارة عن مستشعرات لمسية تعمل بنفس آلية زر Home وتولد شعوراً بالضغط عليها من خلال الحركة والاهتزاز دون أن تتحرك أو تنضغط فعلياً.

ومع ذلك، يُقال أن هذه الآلية المتطورة لا تزال قيد التطوير، وتتطلب المزيد من الوقت قبل رؤيتها على أرض الواقع. ولكن في النهاية، يبدو أن ابل سوف تستخدم معالج مخصص لاكتشاف اللمسات حتى في حالات قفل الهاتف. وقد أكدت على صحة هذه الشائعات عروض CAD المُسربة من عدة مصادر موثوقة.

أخيراً وليس آخراً، هناك تصريحات عديدة تُفيد بأن هواتف iPhone 15 قد تحصل على دعم Ultra Broadband من أجل توفير التكامل مع نظارة Vision Pro.