سامسونج تعمل على نموذج FE من سلسلة جالكسي Tab S9

تم رصد تابلت جالكسي Tab S9 ألترا منذ أسابيع قليلة على قاعدة بيانات GeekBench والمتوقع إطلاقه في شهر يوليو القادم ليكون أقوى حاسوب لوحي رائد يعمل بنظام أندرويد من الشركة الكورية.

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بالتأكيد لن يأتي جالكسي تاب S9 ألترا بمفرده، وإنما سيكون برفقته الطراز الأساسي جالكس تاب S9 جنبًا إلى جنب مع طراز جالكسي تاب S9 بلس. وبحسب آخر الشائعات يبدو أن هناك نموذج رابع قادم في الطريق وهو جالكسي تاب S9 FE.

ظهر نموذج WiFi من تابلت جالكسي تاب S9 ألترا على قاعدة بيانات GeekBench برقم طراز SM-X910 بينما يحمل النموذج العالمي من الجهاز رقم طراز SM-X916B ويحمل طراز 5G من الجهاز رقم طراز SM-X918U.

هذا كله لا يعنينا أي شيء، ولكن ما هو أكثر أهمية أن الجهاز سيحتوي على معالج Snapdragon 8 Gen 2 SoC وهو نفس النموذج الحصري مكسور السرعة الذي تم تجهيز تشكيلة جالكسي S23 في وقت سابق من العام الجاري.

باختصار شديد هذا المعالج يحمل اسم Snapdragon 8 Gen 2 For Galaxy وهو يمتاز بسرعة تردد أعلى من المعالج الأصلي على الصعيدين، وحدة المعالجة المركزية وكذلك وحدة المعالجة الرسومية.

سجل تابلت جالكسي تاب S9 ألترا 2086 نقطة في الاختبار المستند على أداة النواة الفردية، بينما تمكن من تسجيل 5686 نقطة في الاختبار المستند على أداء تعدد النوى.

بصبحة المعالجة ذاكرة عشوائية بسعة 12 جيجابايت رام ولكن من المتوقع أن يكون هناك خيارات تخزين مختلفة من نفس الجهاز متاحة في جميع الأسواق.

مما لا شك فيه سيتم شحن الجهاز بنظام أندرويد 13 على الرغم من أننا لسنا متأكدين بعد من إصدار واجهة One UI التي سيتم إطلاق الجهاز بها، حيث يُقال أن الشركة في طريقة للإعلان عن واجهة One UI 5.1.1 خلال وقت قريب جداً، وبالتالي من المحتمل أن يتم إطلاق سلسلة الحواسيب اللوحية بهذا الإصدار في المستقبل القريب.

من المتوقع أيضاً أن تظهر هواتف الجيل الخامس القابلة للطي المُرتقبة خلا الشهر القادم إذ يُقال بحسب التسريبات أن الشركة تنوي إطلاق الهواتف عدة أسابيع مبكراً عن جدولها الزمني المعتاد.

سامسونج تعتزم إطلاق نموذج FE من سلسلة جالكسي Tab S9

على كل حال، من المتوقع أن تستضيف سامسونج حدث Galaxy Unpacked في آواخر شهر يوليو القادم للإعلان عن ثلاثة حواسيب لوحية جديدة – على الأقل هذا ما ننتظره بشكل عام.

ولكن يبدو أنها لن تكون الطُرز الوحيدة التي ستعلن عنها الشركة إذ يُقال أن سامسونج تعمل حالياً على نموذج FE رابع من سلسلة جالكسي تاب S9 وقد تم رصد هذا النموذج بالفعل على قاعدة بيانات Geek Bench في شهر أبريل الماضي.

على الرغم من أننا لم نسمع أي تفاصيل دقيقة حول هذا الجهاز حتى الآن، ولكن جميع الاحتمالات تشير إلى إنه متواجد بالفعل في خطة سامسونج. ولكن بسبب نُدرة المعلومات حول هذا الجهاز في الوقت الحالي، فمن المحتمل أن يتم تأجيل الإعلان عن هذا الطراز تحديداً لوقت آخر في آواخر عام 2023.