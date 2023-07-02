الإعلان عن هاتف Asus Zenfone 10 بمواصفات رائدة وسعر منافس

أعلنت اسوس عن هاتف Asus Zenfone 10، الهاتف الذي كنا نترقب وصوله على مدار الأسابيع الماضية. مثلما وعدتنا الشركة من خلال العروض الترويجية السابقة، يمتاز الهاتف بشاشة AMOLED قياس 5.9 إنش بدقة +FHD.

هذه هي نفس مواصفات الشاشة على الطراز السابق، ولكن الاختلاف الملحوظ هنا هو أن الشركة قررت ترقية معدلات التحديث لتصل إلى 144Hz ولكن لا يُمكن الوصول إلى معدل التحديث هذا إلا بداخل الألعاب. أيضاً الشاشة قادرة على الوصول إلى ذروة سطوع 1100 شمعة.

يعمل هاتف Asus Zenfone 10 بواسطة معالج Snapdragon 8 Gen 2 مع ذاكرة عشوائية بسعة تصل إلى 16 جيجابايت من النوع LPDDR5X وذاكرة تخزين بسعة تصل إلى 512 جيجابايت من النوع UFS 4.0.

يتم شحن الهاتف بواسطة واجهة ZenUI المستندة إلى نظام أندرويد 13. وقد صرحت الشركة التايوانية أن الهاتف مؤهل للحصول على تحديثين رئيسيين من نظام أندرويد مستقبلاً، وما يصل إلى 4 سنوات من التصحيحات الأمنية.

بالنسبة لقدرات التصوير الفوتوغرافي، فإن الهاتف يمتاز بمستشعر أساسي Sony IMX766 بدقة 50 ميجابكسل ولكنه مدعوم بإمكانات الجيل الثاني من خاصية التثبيت المُحسن ذات 6 محاور، والتثبيت الإلكتروني القابل للتكيف. هناك أيضاً كاميرا فائقة الاتساع بدقة 13 ميجابكسل. ويشتمل الجانب الأمامي على كاميرا سيلفي بدقة 32 ميجابكسل.

يشتمل الهاتف على زر ASUS ZenTouch الجانبي متعدد الوظائف الذي يعمل كزر للطاقة ومستشعر لبصمات الأصابع ويدعم عناصر التحكم بالإيماءات.

تم تصنيع الغطاء الخلفي للهاتف من مواد صناعية متطورة توفر ملمساً راقياً ومريحاً في الاستخدام، فضلاً عن مدى صلابته وقوته في تحمل الاستخدامات القاسية.

الهاتف حاصل على تصنيف IP68 من معايير مقاومة الماء والغبار ويتضمن بطارية بسعة 4300 مللي أمبير في الساعة ويدعم الشحن السلكي بقدرة 30 وات والشحن اللاسلكي بقوة 15 وات.

مواصفات هاتف ASUS Zenfone 10 الفنية بالتفصيل

الشاشة: لوحة عرض AMOLED قياس 5.9 إنش بدقة +FHD أبعادها 2400×1080 بكسل بنسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 20:9 ومعدل تحديث 144Hz ومعدل سطوع 1100 شمعة ومرئيات +HDR10 محمية بطبقة زجاج Gorilla Glass Victus.

لوحة عرض AMOLED قياس 5.9 إنش بدقة +FHD أبعادها 2400×1080 بكسل بنسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 20:9 ومعدل تحديث 144Hz ومعدل سطوع 1100 شمعة ومرئيات +HDR10 محمية بطبقة زجاج Gorilla Glass Victus. المعالج: Snapdragon 8 Gen 2 SoC.

Snapdragon 8 Gen 2 SoC. الذاكرة العشوائية والتخزين: 8/16 جيجابايت رام LPDDR5X + تخزين 1280/256/512 جيجابايت UFS 4.0.

8/16 جيجابايت رام LPDDR5X + تخزين 1280/256/512 جيجابايت UFS 4.0. نظام التشغيل: واجهة ZenUI المستندة إلى نظام أندرويد 13.

واجهة ZenUI المستندة إلى نظام أندرويد 13. شريحة الخط: ثنائي الشريحة.

ثنائي الشريحة. الكاميرا الخلفية: مستشعر Sony IMX766 بفتحة عدسة f/1.9 مدعوم بواسطة الجيل الثاني من تقنية التثبيت سداسي المحاور، مصحوباً بعدسة فائقة الاتساع بدقة 13 ميجابكسل بزاوية رؤية مجالها 120 درجة، مع توفير الدعم للتصوير بدقة 8K بمعدل 24 إطار في الثانية.

مستشعر Sony IMX766 بفتحة عدسة f/1.9 مدعوم بواسطة الجيل الثاني من تقنية التثبيت سداسي المحاور، مصحوباً بعدسة فائقة الاتساع بدقة 13 ميجابكسل بزاوية رؤية مجالها 120 درجة، مع توفير الدعم للتصوير بدقة 8K بمعدل 24 إطار في الثانية. الكاميرا الأمامية: مستشعر بدقة 32 ميجابكسل مدعومة بواسطة تقنية RGBW.

مستشعر بدقة 32 ميجابكسل مدعومة بواسطة تقنية RGBW. الصوت: مقبس 3.5 ملم لسماعة الرأس + شريحة Qualcomm Aqstic WCD9380 + سماعات ستريو مزدوجة + تقنية الصوت المكاني Dirac Virtuo for Headphone Spatial Sound + ميكروفونات مدعومة بتكنولوجيا OZO Audio مع تقليل الضوضاء.

مقبس 3.5 ملم لسماعة الرأس + شريحة Qualcomm Aqstic WCD9380 + سماعات ستريو مزدوجة + تقنية الصوت المكاني Dirac Virtuo for Headphone Spatial Sound + ميكروفونات مدعومة بتكنولوجيا OZO Audio مع تقليل الضوضاء. الميزات الإضافية: تصنيف IP68 لمقاومة الماء والغبار + مستشعر لبصمات الأصابع مثبت على الجانب.

تصنيف IP68 لمقاومة الماء والغبار + مستشعر لبصمات الأصابع مثبت على الجانب. الوزن: 172 جرام.

172 جرام. سُبل الاتصال: 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11be 7, Bluetooth 5.3,GNSS support GPS (L1/L5), Glonass (L1), Galileo (E1/E5a), BeiDou(B1/B2a), QZSS (L1/L5) and NavIC(L5), USB Type-C, NFC.

5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11be 7, Bluetooth 5.3,GNSS support GPS (L1/L5), Glonass (L1), Galileo (E1/E5a), BeiDou(B1/B2a), QZSS (L1/L5) and NavIC(L5), USB Type-C, NFC. البطارية: 4300 مللي أمبير + الشحن السلكي بقوة 30 وات + الشحن اللاسلكي بقوة 15 وات.

هاتف Asus Zenfone 10 متوفر باللون الأسود والأبيض والأحمر والأخضر والأزرق وبسعر يبدأ عند 799 يورو أي ما يعادل 868$ دولار أمريكي لطراز 8+128 جيجابايت. يصل سعر الهاتف إلى 929$ دولار أمريكي لطراز 16+512 جيجابايت وسيكون متاح للشراء اعتبارًا من الربع الثالث للعام الجاري.