طبيب يوضح ما إذا كان من الممكن التخلص من الكرش

روسيا – يعاني الكثيرون من كبر بطنهم “الكرش”. ولكن متى يشير هذا إلى مشكلة صحية. وما خطورة تراكم الدهون في منطقة البطن. وكيف يمكن التخلص من الكرش؟

يقول الدكتور ألكسندر مياسنيكوف: “حجم الخصر هو علامة تنبئ بأمراض وشيكة مثل احتشاء عضلة القلب والجلطة الدماغية وحتى الأورام”.

ووفقا له، قد تشير البطن الكبيرة إلى وجود ورم داخلي أو أمراض معوية. وإن أخطر أنواع السمنة هو تراكم الدهون في منطقة الخصر .

ويضيف موضحا، ترتبط دهون البطن بصورة مباشرة بإنتاج الأنسولين. ويمكن أن يختل إنتاج الأنسولين بصورة خاصة لدى الأشخاص الذين اعمارهم فوق الـ50 عاما، وهذا بدوره يصبح سببا في زيادة الوزن وتراكم الدهون في منطقة البطن. كما أن انخفاض مستوى هرمون اللبتين الذي يكبح الشهية، يؤدي إلى السمنة.

ويشير مياسنيكوف، إلى أن ممارسة الرياضة لا تؤدي دائما إلى النتائج المرجوة. لذلك من الأفضل مراجعة أخصائي الغدد الصماء وطبيب الأعصاب وخبير التغذية.

ووفقا له، يعتمد كبر البطن بدرجة كبيرة على حالة العمود الفقري ووضعية الجسم.

المصدر: فيستي. رو