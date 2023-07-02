تأجيل هاتف iPhone SE 4 للمرة الثانية لسبب منطقي!

لقد انتشرت المعلومات حول هاتف iPhone SE 4 في جميع أنحاء الإنترنت على مدار نصف عام تقريباً. وهو قادم بالفعل، ولكن يبدو أن ابل قررت تأجيله مرة ثانية.

سيتأخر إطلاق هاتف iPhone SE 4 لسبب منطقي

بحسب أقوال المحللين، فإن إمكانية إطلاق الهاتف خلال عام 2024 غير مُرجحة تماماً، والسبب في ذلك هو مودم 5G الخاص بشركة ابل، والذي كان من المفترض أن يتم استخدامه لأول مرة في هاتف iPhone SE 4، وهو ما سيحدث بالفعل، ولكن ليس قريباً.

كما تعلمون، لقد استحوذت ابل على مودم Intel 5G في عام 2019، ومنذ ذلك الحين، تحاول ابل جاهدة صناعة مودم 5G خاص بها. ولكن يبدو أن عملية تطوير المودم لا تسير في اتجاه موالي لخطط الشركة الأمريكية.

في عام 2019، استحوذت ابل على مودم Intel 5G بعد صدام دلم لفترة طويلة مع شركة كوالكم، وقد اتهم الأخير شركة ابل بالتعدي على براءات الاختراع الخاصة بها. ولكن في النهاية، توصل كلا الطرفي إلى حل للنزاعات فيما بينهما.

على الرغم من تسوية النزاعات منذ زمن، إلا أن ابل لا تزال تعمل على مودم 5G الخاص بها، ومن الواضح أن الأمور لا تسير كما هو متوقع.

كما أشرنا في مقدمة التقرير، فإن شائعات هاتف iPhone SE 4 انتشرت في جميع أرجاء الإنترنت لفترة لا بأس بها. وفي ديسمبر الماضي، ادّعت إحدى المصادر بأن الشركة ألغت هذا الهاتف من مخططاتها بشكل نهائي وقد لا يتم إطلاقه بعد الآن.

ثم بعد ذلك، في فبراير من العام الجاري، ظهرت شائعات جديدة تدّعي بأن الهاتف قادم بالفعل، ولكن سيتم تأجيله حتى عام 2024. وتوالت العديد من التسريبات الأخرى وتضاربت المعلومات لدرجة أن بعض المصادر ألمحت إلى إطلاقه في عام 2025 أو من الممكن أن يكون الهاتف في الأساس عبارة عن مُجرد نموذج أولي لاختبار مدى كفاءة مودم 5G الخاص بشركة ابل.

إذاً، بعد كل هذه المعلومات المتضاربة حول الهاتف، لا يُمكننا التكهن أو الجزم بشكل نهائي حول مصير iPhone SE 4. ولكن جميع المؤشرات تشير إلى قدومه، ومع ذلك، هذا لن يحدث خلال وقت قريب.

لقد كان هاتف iPhone SE 3 من أفضل الهواتف الذكية بنظام iOS ميسورة التكلفة، خاصة وأنه يأتي بثمن بخس مقارنة بأشقائه الأغلى ثمناً. ومع ذلك، مع هذا الهاتف، عليك أن تستعد على تقديم العديد من التنازلات، مثل الاكتفاء بالتصميم القديم وأداء الكاميرا المتواضع وعمر البطارية القصير.

ولكن إذا كانت ابل تنوي إطلاق iPhone SE 4، فمن المؤكد أن يأتي الهاتف بتصميم مُحدث، فضلاً عن بعض الميزات المتطورة التي تجعله صفقة مُربحة لمستخدمي الفئة المتوسطة العاشقين لنظام iOS أو لأولئك الأشخاص الذين يرغبون في التبديل من أندرويد.