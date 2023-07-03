نوكيا تُطلق هاتف Nokia G42 5G بميزة الإصلاح الذاتي والسعر صادم!

أطلقت HMD Global الشركة المالكة لعلامة نوكيا التجارية هاتف Nokia G42 كأحد أحدث عروضها الذكية في الفئة المتوسطة والذي يركز بشكل كامل على قابلية الإصلاح الذاتي.

يمتاز الهاتف ببعض المواصفات الجيدة، بالنظر إلى سعره، على الرغم من أننا واثقين أن الغالبية العظمى من الناس ستنظر للسعر نظرة مختلفة بعض الشيء. دعونا نستعرض لكم مواصفات ومميزات هاتف Nokia G42 من خلال هذا التقرير.

سعر ومواصفات Nokia G42

يحتوي Nokia G42 على شاشة قياس 6.5 إنش بمعدل تحديث 90Hz وهي لوحة عرض LCD مُصممة على شكل حرف V لإيواء كاميرا السيلفي وبمعدل سطوع يصل إلى 560 شمعة ومحمية بطبقة زجاج Gorilla Glass 3.

تم تصنيع الهيكل بالكامل من البلاستيك المُعاد تدويره. ويتم تشغيل Nokia G42 بواسطة معالج Snapdragon 480 SoC. بالمناسبة هذا المعالج يتضمن مودم 5G، مما يعني أن الهاتف يدعم شبكات الجيل الخامس.

يتم تزويد الهاتف بذاكرة عشوائية بسعة 4/6 جيجابايت رام، وذاكرة داخلية بسعة 128 جيجابايت. يدعم الهاتف تقنية الذاكرة العشوائية الافتراضية، ويتضمن فتحة لقارئ بطاقات الذاكرة الخارجية microSD والتي تتسع لسعة 1 تيرابايت كحد أقصى.

بالنسبة للتقنيات البصرية، يمتاز الهاتف بمستشعر أساسي بدقة 50 ميجابكسل مدعوماً بواسطة التركيز التلقائي. غابت تماماً العدسات واسعة المجال، وتم الاكتفاء بعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل. بالتأكيد هناك وحدة Flash LED في الخلف، والجانب الأمامي يشتمل على عدسة 8 ميجابكسل.

يدعم الهاتف اتصال 5G و WiFi 6 وبلوتوث 5.1 والمشاركة قريبة المدى NFC فضلاً عن وجود مقبس لسماعة الرأس 3.5 ملم.

يستمد الهاتف طاقته من بطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة والتي تدعم الشحن السلكي بقوة 20 وات. تم تصنيف البطارية بنسبة 80% بعد 800 دورة شحن مكتملة.

حصل Nokia G42 على تصنيف IP52 لمقاومة رذاذ الماء والغبار، ويحتوي على مستشعر لبصمات الأصابع مثبت على الجانب فوق زر الطاقة. يتم شحن الهاتف بنظام أندرويد 13، وتتعهد الشركة بتوفير الدعم البرمجي لإصدارات أندرويد المستقبلية لمدة عامان، وما يصل إلى ثلاث سنوات من التصحيحات الأمنية.

نأتي للميزة الأكثر إثارة للاهتمام وهي ميزة الإصلاح الذاتي، حيث تستمر نوكيا في التعاون من شركة iFixit من أجل توفير قطع الغيار والأدوات والأجهزة اللازمة للمستخدمين بما في ذلك الشاشة والبطارية ومنافذ الشحن وذلك من أجل إصلاح هواتفهم بأنفسهم دون مساعدة فنية.

بالتأكيد، توفر شركة iFixit قطع الغيار وأدوات الإصلاح بشكل منفصل، مما يعني أنك ستضطر على شرائها على نفقتك الخاصة. ولكن في جميع الأحوال، هذه الميزة ستكون حصرية للعملاء في الخارج نظراً لعدم وجود وكلاء لشركة iFixit في الشرق الأوسط.

أخيراً وليس آخراً، الهاتف متوفر باللون الرمادي والأرجواني ويصل سعره إلى 299 يورو لنموذج 6/128 جيجابايت.