تحديثات واتس اب – ميزة نقل المحادثات من هاتف لآخر أصبحت متاحة

في الماضي، من أجل نقل محادثات واتس اب من هاتف إلى هاتف آخر، كنا معتادين على إعادة تعيين الهاتف الجديد كهاتف أساسي أو استخدام خدمة النسخ الاحتياطي “جوجل درايف”.

ولكن مؤخراً، أعلن الرئيسي التنفيذي والمالك الأول لشركة ميتا وتطبيقات الواتساب وانستقرام، مارك زوكربيرج، عن ميزة جديدة في تطبيق واتساب ستُمكّنك من نقل المحادثات من هاتف لآخر، فقط باستخدام رمز الاستجابة السريعة QR Code.

بحسب ما ذكره زوكربيرج على حسابه الشخصي ومقطع الفيديو الذي يستعرض طريقة عمل الميزة الجديدة، فإن عملية نقل المحادثات بين هاتف لآخر على واتس اب أصبحت أكثر سرعة وتضمن حماية خصوصية المستخدم طالما كانت عملية النقل تستهدف هاتفين يعملان بنفس نظام التشغيل.

ميزة نقل المحادثات من هاتف لآخر ظلت قيد الاختبار لعدة شهور بواسطة مطورو التطبيق. الآن، بات من السهل نقل جميع دردشات الواتساب والوسائط والمرفقات من حساب لآخر دون الحاجة للخروج من التطبيق أو استخدام خيارات النسخ الاحتياطي أو استخدام برامج الطرف الثالث.

كيفية نقل المحادثات من هاتف لآخر على واتس اب



لكي تتمكن من نقل محادثاتك من هاتف لآخر اتبع الإرشادات الموضحة أدناه:

تأكد من توصيل كلا الهاتفين بنفس شبكة الواي فاي وتمكين خدمة “الموقع” على كلا الهاتفين، مع ضرورة أن يكون كلاهما يعملان بنفس نظام التشغيل.

على هاتفك القديم، توجه إلى خيار الإعدادات < الدردشات < نقل الدردشات ثم انقر فوق زر البدء .

< < ثم انقر فوق زر . بمجرد ظهور رمز الاستجابة السريعة، قم بمسح هذا الرمز باستخدام هاتفك الجديد لاستكمال خطوات نقل الدردشات.

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يتم مصادقة عملية نقل الدردشات بين الهاتفين باستخدام مسح رمز القراءة السريعة QR Code ولا يتم مشاركة بيانات أي من الهاتفين مع أي هاتف آخر، مع الأخذ بعين الاعتبار أن عملية نقل الدردشات محمية بواسطة التشفير الكامل.

هذه الميزة ستضمن لك أيضاً القدرة على نقل جميع المُرفقات المصاحبة لدردشات الواتساب، بما في ذلك الصور والفيديو والمكالمات الصوتية والملفات والمستندات الكبيرة التي عادةً ما تكون بأحجام كبيرة.