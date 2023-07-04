تحديث iOS 17 – ما الجديد في تطبيق الصور؟

على نظام iOS 17 هناك العديد من المميزات الرهيبة في انتظارنا بمجرد أن يصبح النظام جاهزاً لعامة المستخدمين في سبتمبر القادم.

واحدة من المميزات الجديدة التي تحدث عنها MacStories في نظام iOS 17 هي القدرة على تفسير معاني الرموز والشارات المطبوعة على ملصقات الملابس. وذلك عن طريق التقاط صورة للملصق ثم تمييزها بواسطة خاصية البحث المرئي، والنقر على النتيجة ليس فقط لتفسير معاني الرموز ولكن أيضاً لترجمتها.

سيقدم لك هاتفك الايفون شرحاً مختصراً لكل رمز موجود على أي ملصق مطبوع على أياً من ملابسك، أو بالطبع أثناء التجول لشراء ملابس جديدة.

بمجرد النقر على زر “الشرح” أو “Expaination” سيتم تحويلك مباشرةً إلى إحدى مواقع الويب المدعومة والموثقة بواسطة ابل. حصلت ابل على المعلومات اللازمة لإرشادات كيفية التعامل مع الملابس من خلال الويب ومواقع الإنترنت التي تتم إدارتها بواسطة المنظمة الدولية للمعايير القياسية.

من الواضح أن خاصية “البحث المرئي” أو “Visual Lookup” ستكون قادرة بالفعل على تمييز جميع رموز الملابس المُعقدة والتي يصعب فهمها على عامة مستخدمي الايفون.

فعلى سبيل المثال لا الحصر، سيقدم تطبيق الصور – اعتماداً على الرموز المطبوعة على ملصق الملابس – إرشادات توضح درجات الحرارة المناسبة للغسالة أثناء غسل الملابس، وتوصيات بمساحيق التبييض التي يُفضل استخدامها، والمعايير اللازمة للتجفيف، ودرجة حرارة المكواة أثناء الكي والمزيد غير ذلك.

قد لا تكون ميزة مثالية للمستخدمين الشباب، ولكنها ستكون استثنائية للبنات والسيدات أو الشباب العازبين والعازفين عن الزواج. وفي نفس الوقت، ستكون مُفيدة للجميع دون استثناء إذا ما كنت ترغب في الحفاظ على ملابسك والعناية بها.

باختصار شديد، سيكون هاتفك الايفون، بجانب ميزة مساعدة سائقي السيارات على فهم رموز لوحات القيادة التحذيرية، والتي تحدثنا عنها سابقاً، سيكون قادراً بالمثل على تفسير معاني رموز وشارات علامات الغسيل المطبوعة على ملصقات الملابس. يُقال أنك قد تحتاج فقط إلى تكبير الصورة كي يتعرف الهاتف على الرموز.

يبدو أن شركة ابل تحاول بذل المزيد من الجهد حتى تتمكن من جعل خاصية “البحث المرئي” قادرة على فك شفرات جميع الرموز الشائعة في حياتنا اليومية، والتي قد يصعب على البعض فهمها.