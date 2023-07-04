OnePlus تستعد لإطلاق هاتف بذاكرة عشوائية 24 جيجابايت – لن تكون الأولى!

هل من الممكن أن نرى ذاكرة عشوائية بسعة 24 جيجابايت في الهواتف الذكية خلال وقت قريب؟ حسناً، يبدو أنه لم يعد هناك مجال للتخمين، حيث تفيد آخر الأنباء بأن شركة OnePlus تستعد من أجل الإعلان عن هاتف OnePlus Ace 2 Pro بذاكرة رامات بسعة 24 جيجابايت.

بغض النظر عن كونه ينتمي إلى سلسلة Ace الحصرية للسوق الصينية، ولكن على ما يبدو أنه لن يكون الهاتف الوحيد بهذه الذاكرة الضخمة خلال هذا العام. في الواقع، هو لن يكون حتى الأول على الإطلاق.

OnePlus لن تكون أول من يطلق هاتف بذاكرة 24 جيجابايت

يُقال أن علامة RedMagic التجارية التابعة لشركة Nubia ستفوز بهذا اللقب بفضل هاتفها الرائد التالي RedMagic 8S Pro الذي من المتوقع أن يتم الكشف عنه في 5 يوليو القادم. وقد أكدت الشركة بشكل رسمي، أن هناك طراز من الهاتف يمتاز بذاكرة عشوائية بسعة 24 جيجابايت.

بما أن الملصقات التشويقية أو العروض الترويجية مصدرها منصة Weibo، فجميع الاحتمالات تشير إلى كونها نماذج حصرية للسوق الصينية. ولكن الخبر السار لعشاق الألعاب، أن هاتف RedMagic 8S Pro سيتم طرحه في الأسواق العالمية. ولكن يبقى السؤال الوحيد هو: “هل سيتم إطلاق نموذج 24 جيجابايت رام في الأسواق العالمية؟”

دعونا فقط نوضح وجهة نظر بسيطة، وهي أن الذاكرة العشوائية التي نتحدث عنها هنا هي ليست ذاكرة عشوائية افتراضية. وإنما سيتم شحن الهاتف بذاكرة وصول عشوائي حقيقية بسعة 24 جيجابايت في السوق الصيني. وهناك فرصة قوية أن تكون هذه الذاكرة من النوع LPDDR5X.

الذاكرة العشوائية ليست الشيء الوحيد الذي تم التأكيد عليه بواسطة الشركة الصينية، وإنما تم التأكيد كذلك على نوع المعالج المُستخدم في الهاتف، وهو Snapdragon 8 Gen 2 SoC بتردد مكسور السرعة يبلغ 3.36 جيجاهرتز.

أيضاً سيتم رفع تردد سرعة وحدة المعالجة الرسومية (Adreno 740) من 680 ميجاهرتز إلى 719 ميجاهرتز. هذه المعايير تجعله مماثل إلى حد كبير من نسخة Snapdragon 8 Gen 2 For Galaxy التي استخدمتها سامسونج من سلسلة جالكسي S23. يبدو أنها لم تعد حصرية لشركة سامسونج.

في حين أننا على يقين بأن الهاتف سيمتاز بذاكرة تخزين UFS 4.0، ولكن يُقال أنه سيمتاز أيضاً بشاشة 6.8 إنش بدقة +FHD ولوحة AMOLD. قد تكون دقة الشاشة مُخيبة للآمال قليلاً، ولكن هذا هو الحل الوحيد في سبيل توفير معدلات تحديث فائقة السرعة.

ومع ذلك، إن جاء الهاتف بمعدل تحديث 120Hz، فإن الاكتفاء بدقة +FHD سيساعد في الحفاظ على بقاء سعر البيع منخفضاً إلى حد كبير.

سيتم تجهيز الهاتف بإعداد كاميرا يُمكن تمييزه من خلال مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل وعدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل.

مثله مثل سلفه السابق (RedMagic 8 Pro) سيأتي بكاميرا أمامية أسفل الشاشة، وهذا أمر منطقي. فبما أنه هاتف ألعاب بالمقام الأول، فيجب أن تكون الشاشة من أهم الأولويات للاعبين.

ولكن هل تعتقد أن RedMagic 8S Pro و OnePlus Ace V2 Pro سيكونان الوحيدان بذاكرة 24 جيجابايت هذا العام؟ في الواقع، هناك شائعات تؤكد على أن شركة ريلمي وبعض العلامات التجارية الرائعة تنوي إطلاق هواتف بهذه السعة خلال نفس العام لدرجة قد تجعلك تعتقد أن سعة 24 جيجابايت رام باتت الاتجاه السائد في مواصفات الهواتف الفنية من الآن فصاعداً.