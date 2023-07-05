تحديث iOS 17 – مميزات لن تكون متاحة خلال الإطلاق الأولي!

سيتم إطلاق الإصدار النهائي من نظام iOS 17 للجمهور في وقت ما هذا الخريف. ومعه سنشهد العديد من التحسينات الغير مسبوقة فضلاً عن تجربة مئات الميزات الجديدة. ومع ذلك، هناك بعض المميزات التي لن تكون متاحة أثناء الإطلاق الأولي.

خلال السنوات الماضية، بذلت ابل جهود مضنية من أجل تحسين تجربة السوفتوير الخاص بنظامها. وكان هناك تركيز كبير على تحسين قابلية الاستخدام وإصلاح عشرات الأخطاء وتعزيز الأداء. ولكن في نفس الوقت، كان هناك العديد من المميزات الجديدة التي سيكون لها تأثير واضح على أداء النظام.

ويبدو من خلال الإصدارات التجريبية السابقة لنظام iOS 17 أن هناك بعض المميزات التي لن تكون متاحة خلال الإطلاق الأولي للنظام. بدلاً من ذلك، سيتم طرحها بشكل تدريجي على هيئة تحديثات فرعية تتبع الإطلاق الأولي بعدة أسابيع أو حتى أشهر قليلة. بعض الميزات التي سيتم تأجيلها تشتمل على كل من الآتي:

تطبيق Journal

يعد تطبيق Journal أحد أهم التطبيقات الجديدة من ابل لنظام iOS 17 والذي يعتمد على مقومات التعلم الآلي على الجهاز من خلال طريقة المستخدم لإنشاء الملاحظات والمذكرات اليومية اعتماداً على التدريبات والصور والموسيقى… إلخ. يُمكن للمستخدمين إضافة سياق جديد للإدخالات عن طريق تخصيصها بالمزيد من المعلومات النصية.

بما أنه تطبيق طرف أول (من ابل) فهذا يعني أنه يتمتع بأكبر قدر ممكن من الأمان والخصوصية. ستكون جميع إدخالات المستخدم آمنة، وسيكون من السهل قفل دفتر اليومية الخاص بك. يدعم التطبيق التشفير من طرف إلى طرف أثناء المزامنة مع آيكلاود.

على الرغم من أن هناك العديد من المستخدمين المتحمسون لتجربة تطبيق Journal، إلا أن ابل ذاتها أكدت أنه لن يصل إلا في وقت لاحق من عام 2023، وتحديداً بعد إطلاق iOS 17.

وظائف AirDrop الجديدة

ستكتسب خاصية AirDrop العديد من الوظائف الجديدة على iOS 17 حيث يمكنك الجمع بين هاتفين معاً وستبدأ تقنية NFC في تفعيل وظائف نقل البيانات عبر AirDrop.

أثناء هذه العملية ستلاحظ ظهور كرة خفية/سحرية من الضوء تمتد عبر شاشة الايفون لمرة واحدة ثم تبدأ عملية نقل الرابط أو الصورة أو الملف إلى الهاتف الآخر. سوف تتمكن أيضاً من استخدام ميزة NameDrop لنقل معلومات جهات الاتصال. يمكنكم مشاهدة آلية عمل هذه الميزة من خلال هذا الفيديو.

إحدى المميزات الجديدة في AirDrop على iOS 17 أنك ستتمكن من بدء عملية النقل، ثم الابتعاد عن الهاتف المستضيف بحرية شديدة، وستستمر عملية النقل بشكل طبيعي عبر الإنترنت. بمعنى آخر، سيسمح التحديث الجديد ببدء النقل والابتعاد. ولكن هذه الوظيفة لن تكون متاحة فور الإطلاق العام للنظام.

قوائم تشغيل الموسيقى المشتركة

الميزة التي كانت لطالما متوفرة في أنظمة التشغيل المنافسة، وهي السماح لمجموعة من الأشخاص بالتعاون في قوائم الموسيقى. على نظام iOS 17 سمحت ابل أخيراً بإمكانية دعوة الآخرين للتعاون في قوائم تشغيل الموسيقى من أجل إضافة الأغاني أو إزالتها أو تنظيم وترتيب الملفات الصوتية. أيضاً سيكون من حق الأشخاص المتعاونين التفاعل مع الموسيقى قيد التشغيل باستخدام رموز الإيموجي.

ومع ذلك، يبدو أنه سيتعين علينا الانتظار لفترة أطول قبل الحصول على هذه الميزة، إذ إنها لا تزال قيد الاختبار. ومع ذلك، من المتوقع وصولها قبل نهاية العام الجاري.

من المُقرر أن تصدر ابل نظام iOS 17 في هذا الخريف، وتحديداً في شهر سبتمبر القادم، جنباً إلى جنب مع الإصدارات النهائية من أنظمة التشغيل الأساسية الأخرى. ولكن المميزات التي تحدثنا عنها في هذا التقرير لن تكون جاهزة إلا في وقت لاحق والتي قد يتم طرحها على هيئة تحديثات فرعية للنظام، مثل iOS 17.1.