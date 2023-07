بينها «أبل وسامسونج».. أوروبا تفرض قواعد جديدة على 7 شركات رقمية عالمية

أعلنت 7 شركات أنّها ضمن قائمة الشركات الرقمية العملاقة التي ستفرض عليها قواعد الاتحاد الأوروبي الجديدة ضد الممارسات المناهضة للمنافسة، بحسب المفوضية الأوروبية.

وذكرت المفوضية الأوروبية أنّ القائمة تضم المجموعات الأمريكية العملاقة المعروفة اختصارا بـ«جافام» وهي: «أي جوجل وأمازون وميتا المالكة لفيسبوك، وأبل ومايكروسوفت».

وتابعت المفوضية الأوروبية أنّ القائمة ستضم أيضا« سامسونج الكورية الجنوبية، وبايت دانس الصينية المالكة لشبكة تيك توك»، بحسب بيانها.

وأضافت المفوضية الأوروبية، وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي،أنّها ستقدم بحلول 6 سبتمبر القائمة النهائية للمجموعات الرئيسة الخاضعة للتشريع.

فبعد أعوام من الملاحقات غير المجدية على خلفية انتهاكات قانونية متكررة، سيسمح القانون الجديد للأسواق الرقمية الصادر عن المفوضية الأوروبية بالتصرف استباقيا من خلال فرض قواعد ينبغي على أقوى اللاعبين في المجال احترامها، تحت طائلة فرض غرامات رادعة.

وستؤثر سلسلة محظورات والتزامات محددة في المجموعات المصنفة كـ«مراقبي الوصول»، وهي شركات تتسم بأهمية كبرى بفعل وزنها في الأسواق الأساسية: «التجارة الإلكترونية ومحركات البحث والشبكات الاجتماعية وأنظمة التشغيل».

وستؤثر هذه القواعد الجديدة على الشركات العملاقة التي تقدر قيمتها بأكثر من 75 مليار يورو في البورصة وتتجاوز مبيعاتها في أوروبا 7.5 مليار يورو ولديها ما لا يقل عن 45 مليون مستخدم نشط وعشرة آلاف شركة مستخدمة في الاتحاد الأوروبي.

