دراسة تقدم نوعا من الخبز يمكن أن يقلل “بشكل كبير” من أعتى الدهون في الجسم

إنجلترا – يعد الخبز من الأغذية الأساسية الموجودة في كل مطبخ تقريبا، وهو متوفر بأشكال وأحجام ونكهات مختلفة، ويمكن أن تكون بعض أنواعه مفيدة في التخلص من الدهون.

وعلى الرغم من أنك قد تكون من محبي الرغيف الأبيض الكلاسيكي، إلا أن دراسة نُشرت في مجلة Plant Foods for Human Nutrition تقدم حجة قوية لنوع مختلف من الخبز يمكنه المساعدة على تقليل دهون منطقة البطن التي تعد أصعب مناطق الجسم تخلصاً من الدهون.

ووجد فريق البحث أن خبز القمح الكامل كان قادرا على تقليل مستويات الدهون في البطن “بشكل كبير”.

وبالنظر إلى 50 مشاركا يابانيا، حدد الباحثون الأشخاص الذين يخضعون لنظام غذائي إما من خبز القمح المكرر أو خبز القمح الكامل لمدة 12 أسبوعا.

وجمع الفريق عينات الدم وأجروا فحوصات التصوير المقطعي المحوسب (CT) كل ستة أسابيع لمراقبة المشاركين.

وفي نهاية الدراسة، شهدت مجموعة خبز القمح الكامل انخفاضا في مستويات الدهون الحشوية.

أما المشاركون الذين تناولوا الخبز المكرر فلم يجنوا نفس الفوائد.

والدهون الحشوية، والمعروفة أيضا باسم دهون البطن، تكمن في أعماق تجويف البطن، وتحيط ببعض أعضائنا الحيوية، مثل الكبد والبنكرياس. وهذا الموقع المزعج يمكن أن يجعل المادة الدهنية تسبب مشاكل صحية خطيرة، تتراوح من أمراض القلب إلى مرض السكري.

ولحسن الحظ، كان الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة قادرا على تقليل الدهون بمقدار أربعة سنتيمترات، وفقا للدراسة.

وخلص الفريق إلى أن “حمية خبز القمح الكامل قد تساهم في منع السمنة المتكونة من الدهون الحشوية”.

المصدر: إكسبريس