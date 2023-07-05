جالكسي زد فولد 5 يظهر بدون فجوات ولأول مرة في صوراً حية!

ظهر مؤخراً هاتف جالكسي زد فولد 5 في مجموعة من الصور الحية – هي ليست الأولى حرفياً – ولكن هذه المرة نستطيع أن نلقي نظرة فاحصة على التصميم الجديد الخالي من الفجوات. وإذا كان هناك من يستحق الشكر، فهي تكنولوجيا مفصلة قطرة الماء.

تسريب صور حية لهاتف جالكسي زد فولد 5

تم تسريب صورتين للهاتف، ويمكنكم رؤيتهما في هذا التقرير. يظهر الهاتف في كلتا الصورتين أثناء طيه. وكما ترون بوضوح، فإن الهاتف مطوياً بدون أي فجوات في المنتصف.

بالتأكيد لن يكون الأول. فلقد اعتمدت العديد من الشركات هذا التصميم خلال السنوات الأخيرة، ولكن سامسونج لم تكن واحدة منهم.

لطالما جاءت هواتف سامسونج القابلة للطي بفجوات في المنتصف. لم يكن هذا التصميم سيئاً من حيث المظهر فحسب، وإنما تسبب أيضاً في زيادة سُمك الهاتف بشكل غير مقبول بالنظر إلى هاتف سعره يقترب من 2000$. الأسوأ من ذلك، أن الشاشة الداخلية على التصميم القديم تكون عادةً عُرضة للتلف بشكل أكبر.

حسناً، يبدو أن سامسونج قررت أخيراً المضي قدماً في طريقها واستبدال التصميم القديم والاعتماد على التصميم الخالي من الفجوات. وبجانب الصورتين المتواجدتين في هذا التقرير، فهناك العديد من المواقع التي بدأت تستعرض التصميم الجديد مقارنة بتصميم جالكسي زد فولد 5 لتوضيح الاختلافات.

من خلال هذه الصورة يُمكن رؤية جالكسي زد فولد 4 على اليمين، وجالكسي زد فولد 5 على اليسار. تم نقل وحدة إضاءة Flash LED خارج جزيرة الكاميرا، محاذاة إلى الكاميرا الرئيسية.

من المتوقع أن يتم الكشف عن الهاتف جنباً إلى جنب مع جالكسي زد فليب 5 في وقت لاحق من شهر يوليو الجاري. أيضاً من المتوقع أن تُعلن سامسونج عن حواسيب جالكسي Tab S9 والجيل الجديد من ساعاتها الذكية Watch 6. وهناك شائعات تفيد بأنه من الممكن أن يتم الإعلان عن السماعات اللاسلكية الجديدة للشركة.

شيء وحيد واثقين منه هو أن هاتف جالكسي زد فولد 5 سيمتاز بشاشتين بمعدل تحديث 120Hz وسيتم تشغيله بواسطة معالج Snapdragon 8 Gen 2. ومع ذلك لسنا متأكدين مما إذا كانت سامسونج ستستخدم طراز “For Galaxy” الذي استخدمته مع سلسلة جالكسي S23 أم ستكتفي بالنموذج القياسي من المعالج.

بالتأكيد سيدعم الهاتف إحدى مقاييس معايير مقاومة الماء وسيكون داعماً للشحن اللاسلكي، ولكن سيكون مُفاجئاً إذا تمكنت سامسونج من تعزيز سرعة الشحن السلكي على الهاتف.