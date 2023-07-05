طبيب يشير إلى متوسط عمر الأردنيين وسبب يولد 80 مرضا

الأردن – ذكر طبيب أردني أن متوسط عمر الأفراد في الأردن هو 76 عاما، مشيرا إلى أن هناك قرابة 80 مرضا يصيب الإنسان خلال حياته بسبب أسلوب التغذية.

وقال مستشار أمراض الجهاز الهضمي الأردني الدكتور محمد الرواشدة، في مقابلة عبر تلفزيون “المملكة”، إن متوسط حياة الأفراد في الأردن 76 عاما، في حين أن متوسط عمر الأطباء 58 عاما، ذلك لأن مهنة الطب “تقصر العمر” بسبب الضغوط التي يتعرض لها الأطباء يوميا، وفق تعبيره.

وأضاف الرواشدة إن نحو 77 مرضا يصيب الإنسان سببه الغذاء وأسلوب الحياة المتعلق بالغذاء، مشيرا إلى أن سبب الأمراض بشكل عام ينقسم لسببين، الأول وراثي، والآخر، يتعلق بطريقة الحياة وأساليب العيش والممارسات اليوم وأهمها الغذاء.

وأشار في هذا السياق، إلى أن سبب بعض الأمراض، كالسكري وضغط الدم والكوليسترول، النقرص، وغيرها الكثير، هو الغذاء السيء.

ودعا الرواشدة إلى الإكثار من الحركة والمشي، لحرق السعرات الحرارية الزائدة التي يتلقاها الإنسان بشكل يومي ذلك لأن تراكمها يفسح المجال للإصابة بأمراض الكوليسترول والقلب والسكري والضغط.

المصدر: عمون