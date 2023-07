قبيل العودة إلى ليبيا.. تفويج حجاج بيت الله الحرام لزيارة المدينة المنورة

أعلنت الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة، أمس الأربعاء، بدء تفويج الحجاج الليبيين من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، تمهيدًا للعودة إلى الأراضي الليبية.

وقالت الهيئة في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، إنّ رحلات الحجاج الليبيين إلى المدينة المنورة بدأت ظهر اليوم، فيما ستبدأ رحلات العودة إلى ليبيا يوم السبت المقبل.

وليلة أمس انطلقت طليعة البعثة الليبية للحج والمشكّلة من بعض اللجان إلى المدينة المنورة، استعدادًا لبدء تفويج الحجاج من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة.

وسيبدأ برنامج عودة الحجاج إلى ليبيا السبت المقبل من مطار المدينة المنورة، بإجمالي 34 رحلة، بواقع ثلاث رحلات يوميًا إلى مطارات «معيتيقة – بنينا – مصراتة – طبرق – سبها»، على أن تكون آخر رحلة يوم 18 يوليو.

