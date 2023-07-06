طبيب يكشف تأثير الدودة الشعيرية في جسم الإنسان

روسيا – أعلن الدكتور ميخائيل بولكوف أخصائي علم المناعة كبير الباحثين في قسم الكيمياء المناعية بجامعة الأورال الفدرالية أن الديدان الشعيرية طفيلية وتستقر في العضلات وأحيانا في الدماغ.

ويقول في حديث لصحيفة “إزفيستيا”: “عمليا لا تنتقل العلة التي تسببها هذه الديدان من شخص إلى آخر. وقد تستمر فترة طويلة ومرحلتها الحادة شديدة. لأن الديدان تفرز مواد سامة تسبب تسمم الجسم. كما أنها تتلف الأنسجة التي تعيش فيها. ويمكن علاج هذه الحالات باستخدام أدوية خاصة”.

ويشير الخبير، إلى أنه يمكن الإصابة بهذه الديدان عند تناول لحم حيوان مصاب. لذلك لا يمكن أن تسبب هذه الديدان وباء.

ويقول: “يمكن أن تصاب الحيوانات المنزلية بهذه الديدان، ومنها إلى الإنسان. ولكن لحوم هذه الحيوانات تجمد وتطبخ جيدا أي عمليا لا يمكن أن تنتقل منها إلى البشر. أما لحوم الحيوانات البرية فهي الأكثر خطرا من هذه الناحية لأنها عادة لا تخضع للمعالجة المطلوبة”.

المصدر: صحيفة “إزفيستيا”