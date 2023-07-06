الإعلان عن هاتف Vivo X90s بأعلى المواصفات في العالم!

أعلنت فيفو للتو عن هاتف Vivo X90s لينضم إلى أشقائه من نفس السلسلة التي تم الكشف عنها لأول مرة في نوفمبر من عام 2022.
لا توجد اختلافات ملحوظة في التصميم العام. ولكن على صعيد مستوى الأداء، ستحصل على أقوى وأفضل شريحة معالجة من شركة ميديا تيك على الإطلاق وهي Dimensity 9200 Plus SoC بدلاً من الطراز الأساسي السابق Dimensity 9200.
إنها ترقية طفيفة، نعم، ولكن تمنح الزيادة في سرعة تردد وحدة المعالجة المركزية والرسومية دفعة إضافية بالأداء أثناء ممارسة الألعاب والتعامل مع المهام المتعددة.
يمتاز Vivo X90s بشاشة AMOLED بدقة 1.5K من تصنيع الشركة الصينية BOE والتي عادة ما تكون حليف لشركة سامسونج في توريد لوحات العرض الخاصة بشاشات هواتف الفئة المتوسطة والاقتصادية.
شاشة Vivo X90s مدعومة بمعدل تحديث يبلغ 120Hz ونسبة تعتيم بمعدل PWM 2160Hz. يتم شحن الهاتف بذاكرة عشوائية بسعة 12 جيجابايت رام طراز LPDDR5X وذاكرة تخزين داخلية بسعة 512 جيجابايت UFS 4.0.
حصل الهاتف على تصنيف IP64 لمقاومة رذاذ الماء والغبار ويمتاز بإعداد كاميرا لائق جداً يتكون من مستشعر رئيسي Sony IMX866 بدقة 50 ميجابكسل مدعوماً بتقنية التثبيت البصري OIS، وبصحبته عدسة واسعة المجال بدقة 12 ميجابكسل وكاميرا بورتريه بدقة 12 ميجابكسل بمعدل تقريب يبلغ 2X مضبوطة بواسطة شركة Zeiss.
يستمد الهاتف طاقته من بطارية بسعة 4810 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السلكي فائق السرعة بقوة 120 وات ولكنه غير متوافق مع تكنولوجيا الشحن اللاسلكي.
المواصفات الفنية الكاملة لهاتف Vivo X90s
- الشاشة: لوحة عرض BOE Q9 OLED قياس 6.78 إنش بدقة 1.5K أبعادها 2800×1260 بكسل بمعدل تحديث 120Hz ومعدل سطوع يصل في ذروته إلى 1300 شمعة أثناء مشاهدة محتوى +HDR10.
- المعالج MediaTek Dimensity 9200 Plus SoC.
- الذاكرة العشوائية والتخزين: 8/12 جيجابايت LPDDR5X + 256/512 جيجابايت UFS 4.0.
- نظام التشغيل: واجهة OriginOS 3.0 تستند إلى نظام أندرويد 13 ولكن سيحصل الإصدار العالمي على واجهة FunTouch.
- شريحة الخط: ثنائي الشريحة.
- الكاميرا الخلفية: مستشعر Sony IMX866 بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.75 يدعم الطيف الإلكتروني VCS والتثبيت البصري OIS + وحدة إضاءة Flash LED + عدسة فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.0 + عدسة بورتريه بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.98 مع دعم التقريب بمعدل 2x والتثبيت التلقائي بأشعة الليزر. جميع العدسات مضبوطة بواسعة Zeiss Optics + شريحة V2 الداخلية.
- الكاميرا الأمامية: مستشعر بدقة 32 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.45.
- ميزات إضافية: ماسح ضوئي لبصمات الأصابع أسفل الشاشة + مكبر الأشعة تحت الحمراء.
- الصوت: سماعات ستريو مزدوجة + منفذ USB-C لسماعات الرأس.
- معيار IP: مقامة لرذاذ الماء والغبار بتصنيف IP64.
- الوزن: 1967.5 جرام.
- سُبل الاتصال: 5G SA/ NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 7 802.11 ax (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.3, GPS (L1+L5 Dual Band) + GLONASS, USB Type-C 3.2 Gen 1.
- البطارية: بسعة 4810 مللي أمبير تدعم الشحن السلكي بسرعة 120 وات.
- السعر والتوفر: يتوفر هاتف Vivo X90s بسعر 3999 يوان صيني أي ما يعادل 552$ دولار أمريكي لطراز 8+256 جيجابايت.
أضف تعليقـك