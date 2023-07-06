الإعلان عن هاتف Vivo X90s بأعلى المواصفات في العالم!

أعلنت فيفو للتو عن هاتف Vivo X90s لينضم إلى أشقائه من نفس السلسلة التي تم الكشف عنها لأول مرة في نوفمبر من عام 2022.

لا توجد اختلافات ملحوظة في التصميم العام. ولكن على صعيد مستوى الأداء، ستحصل على أقوى وأفضل شريحة معالجة من شركة ميديا تيك على الإطلاق وهي Dimensity 9200 Plus SoC بدلاً من الطراز الأساسي السابق Dimensity 9200.

إنها ترقية طفيفة، نعم، ولكن تمنح الزيادة في سرعة تردد وحدة المعالجة المركزية والرسومية دفعة إضافية بالأداء أثناء ممارسة الألعاب والتعامل مع المهام المتعددة.

يمتاز Vivo X90s بشاشة AMOLED بدقة 1.5K من تصنيع الشركة الصينية BOE والتي عادة ما تكون حليف لشركة سامسونج في توريد لوحات العرض الخاصة بشاشات هواتف الفئة المتوسطة والاقتصادية.

شاشة Vivo X90s مدعومة بمعدل تحديث يبلغ 120Hz ونسبة تعتيم بمعدل PWM 2160Hz. يتم شحن الهاتف بذاكرة عشوائية بسعة 12 جيجابايت رام طراز LPDDR5X وذاكرة تخزين داخلية بسعة 512 جيجابايت UFS 4.0.

حصل الهاتف على تصنيف IP64 لمقاومة رذاذ الماء والغبار ويمتاز بإعداد كاميرا لائق جداً يتكون من مستشعر رئيسي Sony IMX866 بدقة 50 ميجابكسل مدعوماً بتقنية التثبيت البصري OIS، وبصحبته عدسة واسعة المجال بدقة 12 ميجابكسل وكاميرا بورتريه بدقة 12 ميجابكسل بمعدل تقريب يبلغ 2X مضبوطة بواسطة شركة Zeiss.

يستمد الهاتف طاقته من بطارية بسعة 4810 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السلكي فائق السرعة بقوة 120 وات ولكنه غير متوافق مع تكنولوجيا الشحن اللاسلكي.

المواصفات الفنية الكاملة لهاتف Vivo X90s