أطلقت شركة “ميتا” المالكة لفيسبوك رسميا، اليوم الخميس، تطبيق “ثريدز” الذي يرتكز على المنشورات النصية ويشكل منافسا جديا لتويتر.

وبات “ثريدز” متوفرا في متجري آبل وبلاي ستور عند الساعة 23 مساء الأربعاء بتوقيت غرينيتش، مع حسابات ناشطة عليه لمشاهير مثل شاكيرا وجاك بلاك إضافة إلى وسائل إعلام ومنصات مثل هوليوود ريبورتر وفايس وأيضا نتفليكس.

وكتب مارك زوكربيرغ الرئيس التنفيذي لـ”ميتا” في أول منشور له على التطبيق الجديد “لنبدأ الآن. أهلا بكم في ثريدز”.

وتواصل شبكة التواصل الاجتماعي الجديدة التي أطلقتها مجموعة “ميتا” الأميركية العملاقة لمنافسة تويتر، انطلاقتها القوية مع انضمام أكثر من 10 ملايين مشترك إليها في غضون ساعات قليلة في حين أرجئ وضعها في الخدمة في أوروبا لأسباب إجرائية.

وجذب تطبيق “ثريدز” المنافس الجديد لتويتر، أكثر من 10 ملايين مستخدم في غضون ساعات قليلة من إطلاقه من قبل “ميتا”، بحسب ما قاله الرئيس التنفيذي، مارك زوكربيرغ، اليوم الخميس.

وقال زوكربيرغ صباح الخميس: “تسجل عشرة ملايين شخص في غضون سبع ساعات في الخدمة”.

وأوضح زوكربيرغ أن الأمر لم يستغرق أكثر من سبع ساعات ليتجاوز عدد المستخدمين الجدد حاجز الـ10 ملايين.

والمنصة الجديدة، التي تشبه إلى حد كبير شكل تطبيق تويتر، متصلة بمنصة “إنستغرام” للصور ومقاطع الفيديو، التابعة لشركة “ميتا”.

وتتوفر منصة “ثريدز” في الولايات المتحدة وأكثر من 100 دولة أخرى، ولكن ليست داخل الاتحاد الأوروبي، حيث قالت “ميتا” إن السبب وراء ذلك هو وجود أسئلة تنظيمية لم تتم الإجابة عليها هناك.

ويعد “ثريدز” أكبر تحد لتويتر وصاحبه إيلون ماسك الذي نجح حتى الآن في صد أي منافس محتمل من التطبيقات والمواقع المشابهة التي ظهرت مثل “بلو سكاي” و”ماستودون”.

ومن الواضح أن زوكربيرغ يستغل تخبط “تويتر” في ظل إدارة مالكه الجديد لإطلاق هذا المنتج المنافس الذي تأمل “ميتا” أن يصبح قناة التواصل المفضلة للمشاهير والشركات والسياسيين.

ويقول الخبراء إن “ثريدز” قد يجذب مستخدمي تويتر غير الراضين عن التغييرات الأخيرة التي طرأت على النظام الأساسي منذ استحواذ ماسك عليه.

ويتيح التطبيق الجديد للمستخدمين نشر ما يصل إلى 500 حرف، وله العديد من الميزات المشابهة لتطبيق تويتر.

The post تطبيق جديد منافس لـ«تويتر» يجذب 10 ملايين مستخدم appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا