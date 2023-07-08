شركة ميتا تُطلق تطبيق Threads للتواصل الاجتماعي – هل يصبح بديلاً كافياً لتويتر؟

Threads هو أحد تطبيق للتواصل الاجتماعي من شركة ميتا، والذي بدأ بانطلاقة رائعة واستطاع أن يستقطب ملايين المستخدمين خلال الساعات الأولى من إطلاقه.

تم تسمية التطبيق باسم Threads, an Instagram app. وقد صرح مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا بأن التطبيق حصد 10 ملايين مستخدم في غضون الساعات الأولى من إطلاقه على متاجر التطبيقات الرسمية.

لقد ظهر تطبيق Threads بالأمس على متجر جوجل بلاي والآب ستور، ومن المتوقع أن يكون متاحاً أيضاً كتطبيق قائم على الويب، على الرغم من أن هناك بعض التقارير التي تشير إلى عدم إمكانية حدوث ذلك.

استطاع تطبيق Threads أن يحصد مليوني مستخدم بعد ساعة واحدة فقط من إطلاقه. وبعد مرور أربعة ساعات، اجتاح التطبيق خمسة ملايين مستخدم. وبعد سبعة ساعات من الإطلاق، كان هناك ما يصل إلى 10 ملايين مستخدم، ولا يزال الرقم مستمر في الزيادة.

إنها بكل تأكيد بداية رائعة لتطبيق Threads، والذي جاء في الوقت المناسب بالضبط بعد أن أعلن آيلون ماسك، الرئيسي التنفيذي لشبكة تويتر ببعض التصريحات التي أثارت استياء المستخدمين.

فمنذ أيام قليلة، فرضت شبكة تويتر الاجتماعية قيوداً على الحد الأقصى للتغريدات التي يُمكن للمستخدمين رؤيتها يومياً. يسمح النظام الجديد لموقع تويتر للمستخدمين الجُدد الغير موثقين برؤية 300 تغريدة فقط في اليوم الواحد، بينما يحصل المستخدمين الموثقين باشتراك Twitter Blue على 800 تغريدة كل 24 ساعة كحد أقصى.

هذه القرارات الغريبة من إيلون ماسك تسببت في غضب واستياء المستخدمين، وهو ما دفع بعضهم للبحث عن البدائل. ويبدو أن شركة ميتا أرادت الإسراع في اغتنام الفرصة لجني المزيد من الأموال. ومن الواضح، أن الإطلاق السريع لتطبيق Threads بدأ يجني ثماره.

المشكلة الوحيدة حتى الآن هي أن تطبيق Threads غير متاح في أوربا، ولا نعلم مما إذا كان هذا الأمر سيتغير في المستقبل. ولكن لولا هذه القيود فقط، لتمكن Threads من حصد المزيد من ملايين المشتركين.

لقد تم حظر Threads في منطقة الاتحاد الأوربي بسبب اللوائح التي تفرضها السياسات العامة لحماية البيانات، إذ يبدو أن Threads بمثابة مصاص دماء ومتعطش لامتصاص المزيد من بيانات المستخدمين.

منصة Threads ستكون قادرة على جمع بيانات الموقع ومعلومات الاتصال والمعلومات المالية ومعلومات الصحة واللياقة البدنية وسجلات البحث وسجلات التصفح وعمليات الشراء والعديد من البيانات الأخرى.

لسنا متأكدين مما إذا كانت ميتا تُخطط لإجراء التغييرات اللازمة على المنصة من أجل إطلاقه في منطقة الاتحاد الأوربي، أم ستقرر تجاوز المنطقة بأسرها والاكتفاء بباقي المناطق الأخرى.

Threads يبدو الشقيق الأصغر لتطبيق انستقرام

أطلقت ميتا تطبيق Threads وكأنه فرع من فروع انستقرام. وهذا لأن هناك العديد من أوجه التشابه والقواسم المشتركة بين كلا النظامين، بما في ذلك جمع بيانات المستخدم.

يمكنك الاشتراك في منصة Threads باستخدام حساب انستقرام الخاص بك، حيث سيتم نسخ معلومات كل من اسم المستخدم واسم العرض وصورة العرض. وسيكون لديك خيار استرداد سيرتك الذاتية. أيضاً يستخدم التطبيق نفس سياسات الحظر، وسيُمكنك من نسخ قائمة المتابعة الخاصة بك. ولكن Threads قد يضمن لك المزيد من المرونة بشأن من تتابعهم ومن يمكنه متابعتك.

التطبيق متوفر في جميع أنحاء العالم، ما عدا أوربا، ولكن يُستثنى من ذلك المملكة المتحدة. ويمكنك تنزيله وتجربته بشكل مجاني من خلال الروابط المتاحة أدناه.

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