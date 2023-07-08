تصميم سلسلة iPhone 15 – اختلافات ثورية وتحسينات شاملة مرتقبة!

لقد رأينا العديد من التسريبات والشائعات حول هواتف iPhone 15 لفترة طويلة من الوقت، وبفضلها أصبح لدينا فكرة جيدة عما ستبدو عليه هذه الهواتف على أرض الواقع.

بدون شك، ستأتي السلسلة الجديدة ببعض الاختلافات الثورية من حيث التصميم. ومن حسن الحظ أن لدينا تأكيد على صحة هذ المعلومة من بعض المصادر الموثوقة.

على الرغم من أن الصور المعروضة في هذا التقرير جميعها تستند على الشائعات والتسريبات، ولكنها تمنحنا نظرة واقعية على السلسلة التالية المتوقع الإعلان عنها في سبتمبر القادم.

حواف أكثر نحافة من أجل طُرز Pro

ربما معظمكم يعلم بالفعل أن كل من iPhone 15 Pro و iPhone 15 Pro Max سيمتازان بحواف أكثر نحافة لدرجة أنهما ببساطة سيكونان أنحف هواتف ايفون على مر التاريخ. في الواقع، من المحتمل أن يكونان الأكثر نحافة على الإطلاق.

يُقال أن حواف الطرازين يبلغ سُمكها 1.5 مم، وستكون حواف موحدة، مما يعني أن جميع الحواف على الجوانب الأربعة ستمتاز بنفس السُمك بالضبط. والجدير بذكره أيضاً أن الإطارات ستكون مصنوعة من التيتانيوم بدلاً من الفولاذ المقاوم للصدأ.

الانتقال إلى منفذ USB-C

بسبب الاتحاد الأوربي، اضطرت ابل للتخلي عن منفذ Lightning والبدء في استخدام منفذ USB Type-C وستأتي جميع طُرز iPhone 15 بمنفذ USB-C. هذا يعني بشكل أساسي أن مستخدمي الايفون لن يضطروا بعد ذلك على حمل كابل Lightning أينما ذهبوا.

جميع الشركات اعتمدت منفذ USB-C لبعض الوقت، حتى ابل نفسها كذلك، ولكن ليس على هواتفها الذكية. وبالتالي ستكون سلسلة iPhone 15 هي أولى هواتف الايفون التي تحتوي على منفذ USB-C.

الجزيرة الديناميكية على جميع طُرز iPhone 15

تم إطلاق كل من iPhone 14 Pro و iPhone 14 Pro Max بميزة الجزيرة الديناميكية “Dynamic Island” وهي عبارة عن فتحة تعلو الشاشة على شكل كبسولة دواء تستضيف الكاميرا الأمامية وأجهزة الاستشعار الخاصة بتقنية Face ID.

استطاعت ابل أن تستفيد من هذه الميزة وتستغلها بطريقة رائعة من خلال السوفتوير لجعلها قادرة على عرض الرسوم المتحركة ومفيدة في نفس الوقت لاستخدامات عديدة. ولكن لم تكن الطُرز الأساسية سعيدة الحظ بهذه الميزة.

ولكن يبدو أن ابل في طريقها لتغيير هذا الأمر ولن تكون مُضطراً على شراء أياً من طُرز Pro فقط من أجل الاستمتاع بميزة الجزيرة الديناميكية.

التخلص من زر كتم الصوت على طُرز Pro

قررت ابل التخلص من زر كتم الصوت الشهير على طُرز Pro واستبداله بزر آخر يُطلق عليه اسم “Action Button” أو “زر الإجراءات” ومن المتوقع أن يؤدي وظيفته بنفس الشكل الذي يقدمه زر Action Button على ساعة ابل وتش الترا.

قد لا يكون مُرضياً لبعض المستخدمين التخلي عن زر كتم الصوت فجأة، ولكن بمرور الوقت سيصبح زر الإجراءات أكثر فعالية. أيضاً من خلال الصورة التي شاركها المصدر، يبدو أن ابل قررت دمج كل من أزرار رفع وخفض الصوت بداخل زر واحد. بمعنى أننا لن نحصل على أزرار منفصلة بعد الآن، وإنما سيكون الجزء العلوي من نفس الزر لرفع الصوت، بينما الجزء السفلي منه لخفض الصوت.

طراز Pro Max سيمتاز بكاميرا ثورية هي الأكثر تطوراً



يُقال أن حجم Pro Max سيكون مماثلاً لحجم Plus ولكنه قد يشتمل على نتوء كاميرا أكبر حيث تتطلع ابل إلى إضافة مستشعر منظار. إذا حدث هذا الأمر فسيكون هذا هو أول هاتف ايفون على الإطلاق يمتاز بمستشعر بيرسكوب.

من المؤكد أن هذا المستشعر قد يشغل مساحة أكبر داخل الهاتف، مما قد يترتب عليه زيادة حجم نتوء الكاميرا. كاميرا البيرسكوب ستكون بدلاً لكاميرا التقريب 3x التي تم استخدامها مع iPhone 14 Pro Max.