أعلن مستشفى طرابلس الجامعي إجراء أول عمليـة قلب مفتوح، في إطـار مشروع توطين العلاج بالداخل.

وأجرى العملية، رئيس قسم جراحة القلب بالمستشفى، الدكتور خالد طالب، رفقة الكادر الطبي، بدعم من جهاز تطوير الخدمات العلاجية.

ويستمر المستشفى في إجراء العمليات الجراحية المعقدة والدقيقة، في مختلف التخصصات ضمن جهود حكومة الوحدة الوطنيـة في توطين العلاج.

The post مستشفى طرابلس الجامعي يجري أول عملية قلب مفتوح appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا