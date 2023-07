باشر أطباء القلب أمس السبت في إجراء العمليات لمرضى القلب من كافة مناطق الجنوب داخل مستشفى سبها الطبي وذلك عقب إجراء الكشوفات فور وصولهم الجمعة.

وتعد هذه القافلة هي الثانية والأولى في مجالها المسيرة إلى مناطق الجنوب وذلك ضمن مبادرة الطبيب الليبي التي أطلقها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة المكلّف رمضان أبوجناح.

يذكر أن القوافل الطبية بمختلف تخصصاتها تصل تباعًا إلى مناطق الجنوب الليبي وفق خطة مبادرة الطبيب الليبي لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتدريب الكوادر الطبية وذلك بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية

The post سبها.. بدء إجراء عمليات مرضى القلب ضمن مبادرة الطبيب الليبي appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا