ما هي سعة البطارية على هواتف iPhone 15 ؟

بحسب موقع ITHome الصيني، نقلاً عن أحد الموظفين العاملين في شركة Foxconn، فإن سلسلة iPhone 15 التالية لشركة ابل ستمتاز ببطاريات أكبر حجماً.

بناءً على المعلومات الواردة في التقرير، فإن الطراز الأساسي iPhone 15 سيحتوي على بطارية أكبر حجماً بنسبة 15%، بينما كل من طرازي iPhone 15 Plus و iPhone 15 Pro سيحتويان على بطارية أكبر بنسبة 14%. طراز iPhone 15 Pro Max سيمتاز ببطارية أكبر بفارق بلغت نسبته 12%.

يُمكنكم الاطلاع على التغييرات الدقيقة في سعة البطارية من خلال جدول البيانات التالي:

2023 2022 2021 iPhone 15: 3877 mAh iPhone 14: 3279 mAh iPhone 13: 3227 mAh iPhone 15 Plus: 4912 mAh iPhone 14 Plus: 4325 mAh iPhone 13 Mini: 2406 mAh iPhone 15 Pro: 3650 mAh iPhone 14 Pro: 3200 mAh iPhone 13 Pro: 3095 mAh iPhone 15 Pro Max: 4852 mAh iPhone 14 Pro Max: 4323 mAh iPhone 13 Pro Max: 4352mAh

حسنا، إذا كانت هذه المعلومات صحيحة، فهذا يعني أن طراز iPhone 15 Plus سيكون صاحب البطارية الأكبر حجماً بين جميع هواتف السلسلة، بينما سيكون iPhone 15 الطراز الأساسي هو الايفون الوحيد صاحب أصغر بطارية – كالعادة.

إن مصدر هذه المعلومات يتمتع بسجل حافل من التسريبات الدقيقة، ويبدو أن التغييرات الجديدة على سعات البطارية معقولة إلى حد ما، خاصة وأن جميع التقارير أكدت على أن هواتف الايفون التالية ستكون أكبر حجماً في الحجم المادي، وهو ما يضمن توفير مساحة داخلية أكبر من أجل البطارية.

ومع الجيل الجديد من معالج A Bionic وكفاءة الطاقة الأعلى، لدينا تفاؤل أن تتمتع السلسلة الجديدة بعمر بطارية أطول بفارق ملحوظ.

لم يقتصر التقرير على معلومات البطارية فحسب، وإنما تمت مشاركة بعض التفاصيل الأخرى حول سعات التخزين. يُقال أن طراز iPhone 15 Pro سيبدأ بسعة تخزين 256 جيجابايت بدلاً من 128 جيجابايت.

ولكن بالتأكيد ستكون هناك اختلافات بين طراز Pro وأشقائه الأرخص ثمناً، إذ يُقال أن الطُرز القياسية من السلسلة سوف تحتفظ بسعة تخزين أساسية 128 جيجابايت.

على كل حال، لا يزال أمامنا متسع من الوقت قبل أن تصبح سلسلة iPhone 15 رسمية في وقت لاحق من العام الجاري. وبناءً عليه، سنطلب منكم التعامل بحذر مع هذه المعلومات وعدم أخذها على محمل الجد.