خطوات مهمة للحفاظ على خصوصيتك في فيسبوك

يسعى مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي دائماً إلى تعزيز الخصوصية على صفحاتهم والاحتفاظ بقدر عالٍ منها، خاصة على موقع فيسبوك.

ويساعد فيسبوك على التواصل مع العالم بسهولة، لكن يوجد بعض المخاطر، مثل عمليات الاستيلاء على الحسابات، والروابط أو عمليات الاحتيال، لذا لا بد من الانتباه إلى تعزيز خصوصية الصفحة الخاصة بك على فيسبوك.

وينصح موقع “norton” الأمريكي باتباع مجموعة من النصائح للمساعدة في تعزيز الخصوصية على فيسبوك، وفيما يلي أهمها:

عدم مشاركة المعلومات الخاصة على صفحتك

يُؤكد موقع “نورتون” على ضرورة الانتباه لما نقوم بنشره على فيسبوك أو أي موقع تواصل اجتماعي، إذ يمكن للعديد من الأشخاص مشاهدة منشوراتك حتى ولو لم يكونوا من متابعيك، لذلك لا تفصح عن الكثير من التفاصيل الشخصية من خلال منشوراتك.

ومن بين أفضل الخطوات للحفاظ على الخصوصية، عدم نشر أي شيء يكشف عن هويتك أو عنوان منزلك أو عملك، أو أي معلومة خاصة بك لا ترغب في أن يعرفها أحد.

تعزيز الحساب بكلمة مرور قوية

وفقاً للموقع، عليك استخدام كلمة مرور قوية عند تسجيل دخولك إلى حساب فيسبوك، إذ يجب أن تتعدى كلمة المرور 6 أحرف على الأقل، فيما تحتوي على رمز واحد كحد أدنى مع المزج ما بين الأحرف الكبيرة والصغيرة.

وكلما كانت كلمة المرور طويلة زادت حدتها وتعقيدها وصعوبة اختراق صفحتك والوصول إلى معلوماتك الشخصية، كما يُنصح بعدم استخدام كلمة مرور واحدة لجميع مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بك.

تعطيل زر الرسائل لغير الأصدقاء

يمكن تحديد الأشخاص الذين تود منهم مراسلتك عبر فيسبوك، بالإضافة إلى إمكانية تلقي رسائل معينة، لكن قبل ذلك عليك تعيينها في مجلد خاص بالرسائل، بعيداً عن صندوق الواردات الخاص بك، وتُعد هذه الوسيلة من بين الخيارات التي تساعد في الحفاظ على خصوصية الحساب وحمايته من الاختراقات.

ومن خلال قسم كيفية تلقي طلبات الرسائل، يمكنك تحديد الأشخاص المسموح لهم بإرسال طلبات مراسلة لك، ويمكنك أيضا اختيار إمكانية تلقي رسائل معينة.

التحكم بمن يمكنه رؤية مشاركاتك

لتعزيز إعدادات الخصوصية الفعلية في فيسبوك ابدأ بتخصيص من يمكنه رؤية مشاركاتك، وذلك من خلال صفحة إعدادات فيسبوك الخاصة بك، عن طريق النقر على أيقونة المثلث الصغير في أعلى ويسار الصفحة إذا كنت تستخدم اللغة العربية، وتحدد على خيار “الإعدادات والخصوصية”، عندها يمكنك الاختيار من قائمة العناصر المراد تعديلها ومن ثم تختار “الإعدادات”، والتي ستنقلك إلى صفحة إعدادات الحساب العامة.

انقر فوق “الخصوصية” من قائمة الخيارات الموجودة على جانب الشاشة، سيظهر لك عدة خيارات لمن يمكنه رؤية منشوراتك على فيسبوك، فإذا حددت “عام” سيتمكن الجميع حتى ممن ليس لديهم حسابات خاصة على فيسبوك من رؤية منشوراتك، أما إذا حددت “الأصدقاء فقط” فيمكن فقط لأصدقائك على فيسبوك رؤية منشوراتك.

أما إذا حددت “الأصدقاء باستثناء”، فستمنع أشخاصا معينين في قائمة أصدقائك على فيسبوك من رؤية منشوراتك، أما اختيار “أنا فقط” فأنت الوحيد الذي يمكنه رؤية منشوراتك على فيسبوك، ويظهر أيضا خيار “أصدقاء محددون” يمكنك من اختيار أشخاص معينين من قائمة أصدقائك لرؤية منشوراتك.

عندما تقوم باختيار “مخصص”، يسمح لك هذا الخيار بتضمين واستبعاد المجموعات والأفراد من قراءة منشوراتك.

ولتحافظ على خصوصيتك عليك الابتعاد عن اختيار الخيار “عام”.

التقليل من طلبات الصداقة

عند التقليل من تلقي طلبات الصداقة على فيسبوك يساعدك في تعزيز الخصوصية، إذ يمكن التخلص من هذه الطلبات أو تلقيها عبر تعديل إعدادات خصوصية صفحتك على فيسبوك.

اضغط على خصوصية في القائمة الموجودة يسار الشاشة، ثم الضغط على إعدادات الحساب العامة قم بالتمرير فوق خيار “من يمكنه إرسال طلبات صداقة إليك؟” يجب أن يظهر لك خيار “تعديل”، وعند النقر عليه تختار من القائمة المنسدلة الناتجة إذا كنت تريد تلقي طلبات صداقة من الجميع أو فقط من أصدقاء أصدقائك الحاليين على فيسبوك.

تعديل قسم المعلومات الشخصية “حول” في ملفك الشخصي

تستطيع تحديد معلومات معينة في قسم “حول” في ملفك الشخصي على فيسبوك، لأن خصوصية المعلومات في قسم “حول” يتم ضبطها تلقائيا بإعدادات عامة، ما يعني أنه يمكن للجميع رؤيتها افتراضيا.

وبإمكانك تحديد معلومات معينة في قسم “المعلومات الشخصية” على فيسبوك؛ إذ يمكن للجميع رؤية هذه الخانة في صفحتك الشخصية، لذلك عليك تغيير ذلك من خلال الضغط على صورة الملف الشخصي، ثم الضغط على حول، وبذلك يمكنك تحرير المعلومات التي تشاركها مع الآخرين أو إضافتها أو حذفها.

ويمكنك تعيين من يمكنه رؤية هذه الخاصية عبر اختيار بين “عام” و”الأصدقاء”، ولك فقط بالإضافة إلى الأصدقاء المقربين فقط.

إخفاء الملف الشخصي

من بين أهم الطرق لتعزيز الخصوصية في حسابك على فيسبوك، هي إخفاء ملفك الشخصي وعدم تمكن الأشخاص من العثور عليه من خلال تحديد من يستطيع الوصول إلى صفحتك باستخدام عنوان البريد الإلكتروني، أو باستخدام رقم الهاتف الذي تضعه على فيسبوك.

كلمة مرور قوية لهاتفك

من الممكن أن يسرق أحد الأشخاص هاتفك ويدخل على تطبيق فيسبوك أو مسنجر ويطلع على خصوصياتك، لذلك لا بد من إبقاء الهاتف بعيدا عن هؤلاء وهناك أجهزة تدعم قفل التطبيقات من أجل الحماية من هكذا حالات.

ويُنصح باستخدام كلمة مرور قوية لهاتفك لحماية مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بك في حال تعرّض هاتفك للسرقة.

تعطيل سجل الموقع الجغرافي

عند تشغيل “سجل المواقع الجغرافية”، ينشئ فيسبوك قائمة بالمواقع التي زرتها أثناء استخدام جهازك المحمول، ويقوم بتسجيل هذه المعلومات، حتى عندما لا تستخدم التطبيق. إيقاف هذه الخدمة من الطرق التي تحفظ خصوصيتك على فيسبوك.

