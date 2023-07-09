الإعلان رسمياً عن هاتف OnePlus Nord 3 5G بأعلى المواصفات في الفئة المتوسطة

لقد أثبتت سلسلة OnePlus Nord أنها تحظى بشعبية كبيرة بين مستخدمي الفئة المتوسطة، وكنا على مدار الأسابيع الماضية في انتظار الوافد الجديد على هذه العائلة.

حسناً، لا داعي للانتظار أكثر من ذلك، حيث أعلنت الشركة الصينية عن هاتف OnePlus Nord 3 5G بشكل رسمي، ويبدو أنه بالفعل هاتف وحش بالنظر إلى مواصفاته الفنية.

لقد بدأت OnePlus التركيز على هواتف الفئة المتوسطة منذ عام 2020، وهناك بالفعل عدد لا بأس به من هذه الهواتف خلال العام الجاري، ولعل هاتف OnePlus Nord N30 الذي تم الإعلان عنه للتو من أبرز الأمثلة التي تعكس اهتمام الشركة نحو هذه الفئة.

الإعلان رسمياً عن هاتف OnePlus Nord 3 5G

تحاول شركة OnePlus أن تجعل من هواتفها متوسطة المدى بديلاً وخياراً مثالياً لهاتف مثل جالكسي S23 الطراز الأساسي والهواتف المنافسة الأخرى.

من حيث مواصفات الهاتف الفنية، فإن OnePlus Nord 3 5G يمتاز بشاشة 6.7 إنش بدقة +FHD بمعدل تحديث 120Hz أبعادها 2772×1240 بكسل.

يتم تشغيل الهاتف بواسطة معالج Dimensity 9000 SoC والذي كان أحد معالجات ميديا تيك الرائدة في عام 2022. المعالج مصحوباً بذاكرة عشوائية بسعة 16 جيجابايت. هذا العتاد يضمن لك الاستمتاع بجميع الألعاب والتعامل مع المهام المتعطشة للموارد بشكل ملائم.

أما بالنسبة للطاقة، فنحن ننظر إلى بطارية بسعة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السلكي السريع بقوة 80 وات. يستخدم الهاتف مستشعر كاميرا رئيسي بدقة 50 ميجابكسل، ويبدو أنها نفس الكاميرا التي تم استخدامها مع هاتف OnePlus 11.

أما بالنسبة لمستشعرات الكاميرا الأخرى، فهي عبارة عن عدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل. في الأمام، هناك كاميرا سيلفي بدقة 16 ميجابكسل.

على الرغم من هذه المواصفات الفنية الممتازة، إلا أن الهاتف يأتي بتكلفة متوسطة. يبلغ سعر طراز 8+128 جيجابايت 488$ دولار أمريكي فقط. بينما يصل سعر طراز 16+256 جيجابايت إلى 579$ دولار أمريكي.