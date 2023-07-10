ابل تطلق التحديث التجريبي الثالث Beta 3 من iOS 17

طرحت ابل الإصدار التجريبي الثالث Beta 3 من نظام iOS 17 للمطورين بغرض الاختبار والتأكد من توافق التطبيقات مع النظام الجديد قبل أن تبدأ الشركة الأمريكية في طرح الإصدار النهائي من النظام والذي من المتوقع أن يصل في سبتمبر القادم.

التحديث التجريبي الثالث من نظام iOS 17 يأتي بتحسينات طفيفة على بعض الميزات المختلفة وعناصر واجهة المستخدم كما سنرى في هذا التقرير.

الصور المحذوفة

أضافت ابل بعض التحسينات على واجهة مُجلد ألبوم الصور المحذوفة مؤخراً “Deleted album”. فبدلاً من أزرار الحذف والاسترداد المنفصلة، يوجد الآن زر قائمة على شكل ثلاث نقاط أفقية في الركن السفلي الأيمن من الواجهة وعند النقر عليه ستظهر لك خيارات الحذف والاسترداد التقليدية.

في حالة عدم تحديد أي صور من داخل الألبوم، فستكون الخيارات المتوفرة في زر القائمة عبارة “حذف الكل” و “استرداد الكل”. ولكن إذا حاولت تحديد صور معينة من المجلد، فسوف تتيح لك الخيارات حذف أو استرداد صور معينة من المجلد.

بالنسبة للصور الحية، فإذا قمت بتحديد صورة واحدة أو أكثر من الصور الحية، فإن زر القائمة سوف يعرض لك خيار “حفظ كفيديو جديد”.

السلامة العقلية

أجرت ابل بعض التغييرات الطفيفة على قسم Mental Wellbeing في تطبيق Health بحيث يبدو القسم الآن بمظهر أكثر انسيابية. تم تغيير ألوان المشاعر المختلفة بما يتماشى مع لون الخلفية والأزرار المتواجدة بداخل القسم.

هناك أيضاً خيار جديد لتشغيل التذكيرات من أجل تسجيل الحالات المزاجية على أساس مجدول تتضمن الأوقات منتصف وآخر اليوم، مع توافر خيار الجدول الزمني المخصص.

موسيقى Apple Music



حصل تطبيق الموسيقى الخاص بشركة ابل على خيار لعرض بعض معلومات البيانات الوصفية للأغاني. فعند النقر على زر القائمة (الثلاث نقاط الأفقية) بجانب أي أغنية قيد التشغيل ستظهر المعلومات الوصفية بيانات خاصة حول الأغنية مثل الفنانين والمهندسين المشاركين في الإنتاج وهندسة الصوت.

من خلال هذا القسم يمكنك الوصول أيضاً إلى كلمات الأغنية، والتي تم إزالتها من القائمة المنسدلة القياسية، فضلاً عن خيارات أخرى حول جودة الصوت.

من المتوقع أن يكون التحديث التجريبي الثالث Beta 3 من iOS 17 هو نفس الإصدار الذي سيحصل عليه عامة الجمهور خلال الشهر الجاري. حيث وعدت ابل بطرح الإصدار التجريبي لعامة المستخدمين في شهر يوليو، وبما أننا في يوليو حالياً، فمن المحتمل أن يصل الإصدار التجريبي العام في أي لحظة.