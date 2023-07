وصلت القوافل الطبية المتخصصة في مجالي؛ العيون، والأنف والأذن والحنجرة، إلى مدينة سبها ضمن مبادرة الطبيب الليبي.

وأجرى أطباء القوافل فور وصولهم المدينة جولة داخل مستشفى سبها الطبي للوقوف على تجهيزات الأقسام للبدء في استقبال المرضى اليوم الإثنين.

يذكر أنّ هذه القوافل تأتي ضمن الحملة الثانية للمبادرة في المنطقة الجنوبية التي أطلقها نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة المكلّف رمضان أبوجناح.

The post ضمن مبادرة الطبيب الليبي.. وصول قوافل طبية إلى سبها في عدّة مجالات appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا