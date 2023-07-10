جالكسي زد فولد 5 – ما من أي تحسينات على معدلات السطوع الحالية!

تستعد سامسونج من أجل إزاحة النقاب عن هواتف الجيل الخامس القابلة للطي بعد قرابة شهر من الآن. لقد تمكنا من رصد العديد من التسريبات لكل من جالكسي زد فولد 5 وجالكسي زد فليب 5 على مدار الأشهر الماضية، وأصبح لدينا فكرة شاملة عما ستبدو عليه الهواتف حينما يتم إطلاقها. ومع اقترابنا من الموعد المُحدد لحدث الإطلاق، تزداد وتيرة تعرض الهواتف للمزيد من التسريبات.

ولكن آخر التسريبات التي حصلنا عليها من أحمد قويدار قد تكون مُخيبة للآمال، إذ تشير الشائعات إلى أنه لن يتم ترقية معدلات السطوع على شاشة هاتف جالكسي زد فولد 5.

ستحافظ شركة سامسونج على معدل 1200 شمعة من أجل الشاشة الداخلية، وهو نفس معدل السطوع على شاشة هاتف فولد 4. هذه أخبار سيئة جداً بالنظر إلى أن هاتف جالكسي زد فولد 5 لن يجلب العديد من الترقيات في الجوانب الأخرى.

من المتوقع أن يتم تجهيز الهاتف بشاشة Super AMOLED 2X قياس 7.6 إنش بمعدل تحديث تكيفي بسرعة 120Hz ولوحة عرض خارجية قياس 6.2 إنش بمعدلات تحديث تتراوح من 48Hz إلى 120Hz وبنفس نسب العرض إلى الارتفاع الثابتة.

أيضاً سيلتزم الهاتف بنفس إعداد الكاميرا الذي رأيناه العام الماضي على جالكسي زد فولد 4. سيمتاز الهاتف بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل مصحوباً بعدسة فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل وعدسة تكبير بدقة 10 ميجابكسل بمعدل تقريب 3x.

بالنسبة للكاميرات الأمامية، فسوف تستخدم سامسونج كاميرا بدقة 10 ميجابكسل أسفل شاشة الغطاء، وكاميرا بدقة 4 ميجابكسل أسفل الشاشة الداخلية.

سيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 4400 مللي أمبير في الساعة داعمة للشحن السريع بقوة 25 وات، ولا نتوقع أي تحسينات على سرعة الشحن اللاسلكي التي تبلغ 15 وات والشحن اللاسلكي العكسي بسرعة 4.5 وات.

ما هي الترقيات التي سيمتاز بها جالكسي زد فولد 5؟

للأسف لن يجلب جالكسي زد فولد 5 أي ترقيات ملموسة. ولكن واحدة من أهم الميزات الجديدة أن الهاتف سيتم طيه بشكل مسطح بفضل تقنية مفصلة قطرة الماء الجديدة، والتي قد تساعد أيضاً في حل مشكلة تجاعيد الشاشة.

يُقال أن هذه المفصلة ستساعد أيضاً في تقليل وزن وسُمك الهاتف مقارنة بالطراز السابق. هناك شائعات تشير إلى أن سامسونج قد تتمكن من توفير مقاومة للماء، ولكن سنضطر على الانتظار للحصول على تأكيد رسمي من سامسونج بهذه الميزة تحديداً.

أيضاً من المتوقع أن يتم تجهيز الهاتف بمعالج Snapdragon 8 Gen 2 For Galaxy والذي رأيناه سابقاً على سلسلة جالكسي S23. يقدم المعالج الجديد تحسينات ملحوظة على الأداء لكل من وحدة المعالجة المركزية والرسومية بفضل سرعة التردد الأعلى.

بصرف النظر عن المعالج، من المُرجح أن تستخدم سامسونج ذاكرة عشوائية من نوع LPDDR5X وذاكرة تخزين من نوع UFS 4.0 ودعماً لتكنولوجيا WiFI 7.

يبدو أن هاتف جالكسي زد فولد 5 لن يجلب معه ترقيات ملموسة عن طراز العام الماضي، وقد لا يكون هناك سبباً منطقياً لمالكي جالكسي زد فولد 4 للترقية إلى الطراز الجديد.