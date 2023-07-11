قائمة بهواتف شاومي وريدمي التي لن تحصل على تحديث MIUI 15

أطلق عملاق التكنولوجيا الصيني، شاومي، البرنامج التجريبي لنظام أندرويد 14 للسماح لمالكي أجهزة شاومي الرائدة بتجربة إصدار المعاينة لواجهة MIUI 15 قبل طرحها بشكل رسمي.

هذا يعكس مدى التزام شركة شاومي بسرعة توفير التحديثات التجريبية لأجهزتها المؤهلة ومنح مالكي أجهزة الشركة الاستمتاع بأحدث الميزات ومعاينتها على هواتفهم الذكية وأجهزتهم اللوحية.

في الوقت الحالي، إصدار المعاينة من واجهة MIUI 15 متاح للمستخدمين المشتركين في البرنامج التجريبي الذين يمتلكون أياً من الهواتف التالية: Xiaomi 12 Pro و Xiaomi 12T و Xiaomi 13 و Xiaomi 13 Pro.

ليس من الواضح مما إذا كان إصدار المعاينة التجريبي من أندرويد 14 يعتمد على واجهة MIUI 15 أم أنه لا يزال منحصراً على واجهة MIUI 14.

بصرف النظر عن الأجهزة المؤهلة لتلقي تحديث أندرويد 14 في المستقبل القريب، فهناك العديد من الهواتف التي سيتم إسقاط الدعم هنا هذا العام. الهواتف التي سيتم إسقاط الدعم عنها لن تحصل على تحديث MIUI 15 وبالتالي لن يكون لهم حظاً في تجربة مميزات نظام أندرويد 14.

قد يكون إنهاء الدعم عن بعض الهواتف بمثابة خيبة أمل كبيرة لبعض المستخدمين. ولكن هذا هو المصير الحتمي الذي حتماً ولابد أن تواجهه هواتف الأندرويد القديمة. ومع ذلك، عدم حصول هذه الأجهزة على تحديث أندرويد 14 لا يعني أن شركة شاومي سوف تتوقف عن دعمها بشكل نهائي، إذ من المتوقع أن تستمر الشركة في توفير التصحيحات الأمنية لهذه الهواتف لفترة زمنية أطول.

قائمة هواتف شاومي وريدمي التي لن تحصل على أندرويد 14

Mi 10 Lite 5G

Mi 10 Lite Youth

Mi 10T-Lite

Mi 10i 5G

Redmi K30

Redmi K30 5G

Redmi K30 Racing

Redmi K30i

Redmi Note 9

Redmi Note 9 5G

Redmi Note 9T

Redmi 10X 5G

Redmi 10X

Redmi 9

Redmi 9C

Redmi 9A

Redmi 9 Prime

Redmi 9i

Redmi 9 Power

Redmi 9T

POCO M2 Pro

POCO M2 Pro

POCO M2

POCO M3

POCO X2

القائمة السابقة من الهواتف الغير مدعومة من شاومي تم رصدها من خلال الشائعات، وليست القائمة النهائية. قد تحتوي القائمة على هواتف أخرى بمجرد أن تطرح شاومي القائمة بشكل رسمي.

على كل حال، عندما تُصدر شاومي القائمة الرسمية بالهواتف المدعومة والهواتف الغير مدعومة، سوف نوافيكم بها على الفور. من المتوقع أن يتم طرح تحديث MIUI 15 رسمياً في نوفمبر القادم.