أفضل 5 مميزات في تحديث iPadOS 17 لأجهزة الايباد

في حين أن مُعظم مميزات تحديث iPadOS 17 هي في الأساس مستوحاة من الميزات الرئيسية في تحديث iOS 17، ولكن لا يزال هناك بعض الميزات المثيرة للاهتمام والتي تم تصميمها خصيصاً للاستفادة من شاشات أجهزة الايباد الأكبر حجماً.

وإذا كان هناك من يستحق الشكر على معرفتنا لهذه المميزات الرائعة فهو موقع MacRumors الذي قام بتسليط الضوء من خلال مقطع فيديو على بعض المميزات الجديدة في تحديث iPadOS 17 لأجهزة الايباد. فدعونا نستعرضها لكم بالترتيب.

شاشة القفل المُحدثة

حصلت أجهزة الايباد على تخصيصات شاشة القفل الجديدة التي تم طرحها أساساً لأجهزة الايفون في نظام iOS 16. الآن بات من الممكن لمالكي أجهزة الايباد تخصيص شاشة القفل عن طريق اختيار مظهر وشكل مُخصص للوقت والتاريخ، والاختيار من بين عدد كبير من خلفيات الشاشة المُحسنة، والاستفادة من عدد كبير من أقفال الشاشة المرتبطة بوضع التركيز Focus Mode.

تطبيقات الويدجت والأنشطة الحية

تم دعم الأنشطة الحية Live Activities على شاشة القفل على أجهزة الايباد، إذ بات من السهل متابعة ضبط الوقت وطلبات الطعام والألعاب الرياضية والمزيد من المعلومات الأخرى.

أما بالنسبة للتطبيقات المصغرة “الويدجت” على شاشة القفل والشاشة الرئيسية أصبحت أكثر تفاعلية للسماح بتفعيل الإضاءات وتشغيل الموسيقى ووضع علامات تحقق كتذكير على المهام المنتهية والمزيد من الأنشطة التفاعلية من داخل تطبيقات الويدجت المصغرة دون الحاجة إلى فتح التطبيقات الرئيسية.

تطبيق Health

تطبيق Health على نظام iPadOS 17 يحاول توفير معلومات دقيقة حول صحة مستخدمي أجهزة الايباد بالتفصيل. وقد تم تحسين التطبيق للاستفادة من شاشة أجهزة الايباد الأكبر حجماً، مع تحديث طريقة عرض التفضيلات والمخططات التفاعلية لفئات مختلفة.

مستندات PDF والملاحظات الخاصة بتطبيق Notes

تسمح ميزة الملء التلقائي لمستندات PDF الممسوحة ضوئياً على أجهزة الايباد بتحديد الحقول بداخل الملف للسماح بإضافة الأسماء وعناوين البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف والعناوين وغيرها من المعلومات الأساسية الأخرى.

بالإضافة إلى ذلك، فهناك ميزة تعاونية أخرى لملفات PDF من خلال تطبيق Notes حيث تم تحديث التطبيق لعرض ملفات PDF في الوضع الكامل لعرض التعليقات التوضيحية السريعة باستخدام قلم ابل.

تحديث Stage Manager

أثناء استخدام Stage Manager بات من السهل تحريك النوافذ وتغيير أحجامها وموضعها في أي مكان على الشاشة فضلاً عن الدعم للكاميرات الخارجية مثل كاميرات أجهزة Apple Studio وذلك من أجل المكالمات المرئية الجماعية باستخدام فيس تايم.