هونر تُشارك جمهورها بإعلان تشويقي لهاتف Magic V2 القابل للطي

أكدت هونر مؤخراً موعد الكشف عن الجيل التالي من هاتفها القابل للطي Honor Magic V2 والذي سيتم إزاحة النقاب عنه اليوم في الصين. هذا أمر متوقع بما أنه لم يعد يفصلنا سوى ساعات قليلة عن موعد الحدث.

هونر تُحمّس جمهورها بإعلان تشويقي لهاتف Magic V2

يمكنكم رؤية الصورة التي شاركتها هونر للهاتف أعلى واسفل هذا التقرير. على الرغم من أن الصورة لا توضح لنا الكثير من الأشياء، ولكن على الأقل يمكننا رؤية بعض التفاصيل المثيرة للإعجاب.

يبدو أن هناك هاتف آخر موضوع أمام هاتف Magic V2، وعلى ما يبدو أنه هاتف iPhone 5، وهناك هاتف آخر في المقدمة لا نعلم ما هو نوعه بالتحديد. ولكن هاتف Magic V2 متواجد في آخر الصورة.

لا نعلم ما هو السبب الذي دفع هونر لاستخدام هاتف مثل iPhone 5 في هذه المقارنة. ولكن عموما، ستتضح الأمور بشكل جلي بعد ساعات قليلة من الآن.

يمتاز Magic V2 بإطار مماثل لهاتف الجيل الأول، مما يعني أننا سنحصل على جوانب مستديرة وليست مسطحة. وبدون أي مجال للشك، ستكون الإطارات مصنوعة من المعدن.

يُقال أن الشركة الصينية تخطط لإطلاق الهاتف على هيئة نموذجين مختلفين اعتماداً على السوق. النموذج الأول سيحتوي على معالج Snapdragon 8 Gen 2، والنموذج الثاني يحتوي على معالج Snapdragon 8+ Gen 1. لسنا متأكدين كيف سينتهي الأمر بهذين النموذجين، ولكن هذا هو ما تم التلميح له بواسطة العديد من المصادر.

افتقر كل من Magic Vs و Magic V للشحن اللاسلكي، لذا سيكون من الرائع أن نرى الدعم للشحن اللاسلكي على Magic V2. أيضاً لم تدعم الطُرز السابقة معايير مقاومة الماء والغبار. وبالتالي ستكون هذه أمنية أخرى نرغب في تحقيقها على الجيل التالي.

أطلقت الشركة هاتف Magic Vs خارج الصين، وسيتم إطلاق Magic V2 في الصين اعتبارًا من اليوم. ولكن من المتوقع أن يشق الهاتف طريقه للأسواق العالمية في وقت لاحق من العام الجاري.

بضع ساعات، وسوف تتجلى الأمور ونحصل على إجابات شافية لجميع الافتراضات التي نتخيلها بأذهاننا. نأمل فقط أن يُشكل الهاتف ميزة تنافسية قوية أمام هاتف جالكسي زد فولد 5 والذي من المتوقع قدومه في وقت لاحق من هذا الشهر.