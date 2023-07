تستعد شركة «ميتا» العالمية لإدخال عدد من التعديلات الجذرية على تطبيق «ثريدز» للتواصل الاجتماعي، الذي استقطب خلال أيام قليلة أكثر من 100 مليون مستخدم ليكون منافسا حقيقيا لتطبيق «تويتر».

وتشمل التعديلات الجديدة، حسبما نقلت جريدة «ديلي ميل» البريطانية، عرض المنشورات في الصفحة الرئيسية للتطبيق بالترتيب الزمني لنشرها، بما يشمل الصفحات والحسابات التي يتابعها المشترك.

وتظهر الصفحة الرئيسية الحالية مجموعة من المنشورات من دون ترتيب زمني، وتؤكد «ميتا» أنها بصدد إضافة عدد موسع من الخصائص والتعديلات على التطبيق.

وألمح مؤسس مجموعة «ميتا»، مارك زوكربيرغ، والمدير التنفيذي لـ«إنستغرام»،آدام موسيري، إلى تعديلات أخرى يجرى العمل عليها، بحسب قوله.

من بين تلك التعديلات إمكانية تعديل المنشورات بعد نشرها، ودعم توافر عدد أكبر من اللغات، والانتقال بشكل سلس بين الحسابات الشخصية.

كما يُجرى العمل لتسهيل استخدام التطبيق على شبكة الإنترنت. ففي الوقت الراهن لا يمكن نشر أي منشورات أو صور على المنصة سوى عبر التطبيق نفسه من الهاتف.

كما ستعمل «ميتا» على توفير خدمة البحث في تطبيق «ثريدز»، وفحص إمكانية إلغاء الحساب من على التطبيق دون الحاجة لإلغاء الحساب المربوط على تطبيق «إنستغرام».

The post بعد استقطابه ملايين المستخدمين.. «ميتا» تستعد لإدخال تعديلات على تطبيق «ثريدز» appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا